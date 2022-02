Discoteques al 100% la primera nit d'oci nocturn

L'oci nocturn ha tornat a obrir la mitjanit d'aquest dijous, aquesta vegada sense restriccions d'aforament ni passaport COVID. Les discoteques s’han omplert d'usuaris amb ganes de ballar gairebé al 100 %. De fet, diverses sales de Barcelona han exhaurit les entrades en la primera nit de reobertura. A la capital catalana han obert un 80 % de les discoteques, segons la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM).

“☕ Primera nit amb l'oci nocturn obert sense restriccions, excepte la mascareta. �� ��️ La @Mar_Garcia14 ens explica com s'ha viscut! ���� �� https://t.co/Pbe5vRWkNP �� https://t.co/UovTVdoKyw @GemmaNierga @Lorena_Amo @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/1Z8K4Pg5uu “

A les discoteques de Via Olímpica de Barcelona els clients celebren la reobertura de les discoteques. Els locals han estat tancats 20 dels últims 23 mesos a Catalunya. La patronal xifra en més de 6.500 milions d'euros les pèrdues des de l'inici de la pandèmia.

A Razzmatazz, també s'ha viscut un clima d'eufòria. Abans de les dotze de la nit, ja hi havia grups de joves fent cua esperant poder tornar a entrar a ballar. "Avui tornem al temple", ha dit un grup de nois. Més de 2.000 persones s'han aplegat a la discoteca del Poblenou de Barcelona.

"Un dia per a estar contents"

Razzmatazz ha estat una de les sales que ha esgotat les entrades. "Avui és un dia per estar contents", ha celebrat el gerent de la sala, Lluís Torrents. Les discoteques han pogut aixecar la persiana en el seu horari habitual, fins a les sis del matí, i l'única diferència respecte a abans de la pandèmia ha estat l'obligatorietat de la mascareta.

"Fa molt de temps que estem tancats, és l'edat i necessitem sortir una mica per desconnectar", ha dit la Foix, de 19 anys. Acompanyada de dues amigues, la Maria i la Laia, han explicat que anar de festa els hi agrada perquè socialitzen més enllà dels seus amics usuals. "Coneixes a gent diferent, gent amb pensaments diferents. No és el mateix que ajuntar-te només amb gent del teu grup", ha dit la jove.

També és el cas de la Sara, de 18 anys, que des de feia dues setmanes tenia "molt clar" que sortiria de festa el primer dia que obrissin les discoteques. "Ara feia moltes setmanes que no sortíem i ho trobàvem a faltar, la veritat", ha reconegut. El mateix ha opinat en Darío, de 19 anys, que no sortia des del desembre. "Portem molt de temps sense sortir de festa i teníem moltes ganes, sempre amb precaució i amb mascareta", ha assegurat.