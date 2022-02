Primera nit amb l'oci nocturn obert

L'oci nocturn a Catalunya reobri aquesta mitjanit després de gairebé dos mesos amb la persiana abaixada. Ho faran sense restriccions d'aforament, limitacions horàries ni certificat covid. La seva reobertura coincideix amb la retirada de la màscara en exteriors i als patis de les escoles que s'aplica a tot l'Estat. Des del seu tancament el 23 de desembre, les patronals del sector reclamaven la seva obertura "immediata" per l'impacte econòmic que això suposa.

Per això, les patronals han rebut aquesta notícia de forma positiva, però destaquen que s'haurien estimat més obrir unes setmanes abans i haver augmentat progressivament l'aforament. "Tothom voldrà sortir de cop una altra vegada", ha alertat el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas. Reclama que no es criminalitzi al sector si hi ha una “eufòria excessiva”.

Argimon diu que s'ha de "normalitzar", però recorda que la pandèmia no ha acabat El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat que s'ha de començar a "normalitzar", sortir i intentar gaudir, però recordant que la pandèmia encara no ha acabat. Ha alertat que la transició "no serà d'un dia per l'altre", sinó que a poc a poc la covid ha de deixar de posar en dubte el sistema sanitari. La previsió del conseller és que les xifres continuen baixant a "bon ritme" la pròxima setmana, però ha descartat fer prediccions més enllà. Tot recordant altres moments en què el virus ha sorprès. Així, ha dit que la sisena onada anirà remetent, però ha insistit que encara queden "dies i setmanes" perquè la darrera pujada va ser molt forta.

Mascareta en interiors La majoria de restriccions han deixat d'estar vigents, com el confinament nocturn, la limitació d'aforaments o la mascareta als patis de les escoles. L'única mesura que continua encara en peu és la mascareta obligatòria en interiors. En exteriors, ja no és obligatòria des d'aquest dijous, excepte en esdeveniments multitudinaris en els quals s'estigui dret o, si s'està assegut, no es pugui mantenir 1,5 metres de distància.