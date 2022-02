El preu dels carburants, pels núvols

El preu dels carburants escala a nivells mai vistos. La gasolina s’ha encarit des de principi d'any un 5,3% i després d’encadenar la sisena setmana consecutiva pujant, s’ha situat en els 1,558 euros per cada litre. Pel que fa al gasoil, ja està en els 1,44 euros, un nivell inèdit des de 2012.

Després d'encadenar sis setmanes consecutives de pujades per a començar l'any, la gasolina ja és un 32% més cara que a principis de 2021, quan encara estaven vigents nombroses restriccions de mobilitat per la pandèmia, i el preu del gasoil és un 35% superior.

Un 32% més en un any

La meitat en impostos

Prop de la meitat del preu que paguem pels combustibles són impostos. Al voltant d'un terç depèn de la cotització de la gasolina, lligada al petroli. I per últim existeix el que la CNMC anomena "marge brut", i per això, segons les últimes dades de novembre, vam pagar fins a 27 cèntims per litre.

Malgrat tot, el preu de tots dos carburants a Espanya es manté per sota de la mitjana europea, que segons el Butlletí Petrolier se situa en 1,686 euros el litre per a la gasolina, i 1,571 euros per al gasoil.

La gasolina més cara es troba una setmana més en Països Baixos (2,028 euros) i Finlàndia (1,906 euros), mentre que el gasoil amb el preu més alt continua estant a Suècia (2,055 euros) i Finlàndia (1,829 euros).