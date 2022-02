Un vermut amb estil

"Anar a fer el vermut" és un costum molt català que fa més de cent cinquanta anys que està arrelada a la nostra terra.

El vermut era especialment important els diumenges, després de tornar de missa, i si bé és cert, que aquesta tradició s'havia perdut una mica, sobretot a les grans ciutats, fa uns anys va revifar amb molta força. L'aparició de nous productors de vermut i la recuperació de marques que havien tancat han provocat l'aparició de nous bars per fer el vermut o vermuteries que conviuen amb el renovat èxit dels cellers de tota la vida.



A la secció d'arquitectura d'aquesta setmana a Punts de Vista, l'arquitecta Núria Moliner ens porta de ruta per dues vermuteries de disseny i ens explica que fa diferents i especials aquests locals.

Una vermuteria amb sabor a mar

Alpongo mejor mig de Gràcia hi ha una vermuteria que és com un vaixell varat, un homenatge a una família de pescadors andalusos, es diu El Villa i ens trasllada del passat al present.

Els arquitectes Aureli Mora i Omar Ornaque d'Amoo Studio van ser els encarregats de la transformació d'aquest local situat als baixos d'un edifici catalogat com un bé d'interès urbanístic.

Com qualsevol edifici entre mitgeres de 1900 a Barcelona, el local té forma de tub allargat, amb un petit pati al final. La reforma proposava una creació d'un espai que recordés al món mariner i a Andalusia. Les parets i el sostre s'han revestit de panells de suro, que a part de ser un material vinculat al món de la pesca, li dona calidesa i millora l'acústica del local. Les rajoles o taulells de blanc-i-blau evoquen, de manera abstracta, arabescos andalusos que es distribueixen per tot el local. Barres auxiliars subratllen aquestes formes geomètriques al llarg de les parets i juntament amb les finestres rodones de color vermell aconsegueixen que ens sentim com si estiguéssim en un vaixell de pesca.