Litus, el músic sobre la teulada

Pels que creuen que si no has arribat a l'èxit als 25 anys ja pots llençar la tovallola, hi ha exemples com els de Litus que encara donen esperança. Després d'anys com un cantautor reconegut, però conegut a més petita escala, la seva presència en un programa de televisió el va elevar a una altra dimensió. Litus explica a Tània Sàrrias com encara la vida després de Late Motiv a 'Punts de vista'.

Terrassa és una font inesgotable de talent, o com a mínim són molts el artistes que surten actualment d'aquesta ciutat vallesana. L'egarenc Carlos Ruiz Bosch, més conegut com a Litus, ha presentat a 'Punts de vista' l'avançament del seu nou treball discogràfic, 'Chadanaca'. El disc sortirà aquest 15 de febrer.

'Chadanca', amb un total de deu cançons, és el setè treball del músic català. Aquest títol, que ve d'una paraula de procedència bengalina, vindria a ser una cosa així com: El goig aterridor de ballar a la vora del teulat. Però més enllà de l'etimologia, en aquest 'Chadanca' hi trobarem molta inspiració autobiogràfica.

Litus ja ha publicat a les seves xarxes la que serà la seva imminent gira, que porta el mateix nom del disc que l'acompanya. La gira, que arrencarà el 12 de març a Vigo, el durà per tot el territori espanyol, fent parada el 20 d'abril a la sala Luz de Gas de Barcelona.