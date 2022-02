Hipra espera l'autorització comercial de la vacuna al maig

En una entrevista al 'Cafè d'idees', la responsable d'R+D de salut humana de la farmacèutica Hipra, Laura Ferrer, respon les principals preguntes sobre els assajos clínics en fase 3 de la vacuna catalana contra el coronavirus i el seu vaccí contra la malaltia. Una nova vacuna, que molt aviat estarà al mercat.

Quan estarà disponible? La vacuna d'Hipra ha entrat a la recta final del procés: en la fase III dels assajos clínics que es necessiten abans que se sol·liciti la seva autorització per la seva comercialització. Segons els càlculs de l'empresa, l'Agència Europea de Medicaments (EMA) podria donar-li llum verda a finals de maig, per la qual cosa ja es podria començar a comercialitzar per ser utilitzada a la societat.



Ferrer espera tenir la "informació més rellevant" dels assajos clínics en els pròxims dos mesos. A més, paral·lelament, explica que han engegat el procés regulador amb l'EMA, un procés de revisió continua de dades que van aportant des de l'empresa.

Quina diferència hi ha amb les vacunes actuals? La sènior mànager d'R+D de salut humana d'Hipra ha dibuixat les principals diferències entre el seu vaccí i els que hi ha actualment al mercat. D'una banda, destaca que es basa en una plataforma de proteïna recombinant, que fa molts anys que s'usa i que és coneguda per la seva seguretat, segons ha dit: "S'ha utilitzat en moltes vacunes a les quals estem habituats". En aquest sentit, ha destacat que va acompanyada d'un adjuvant que també es fa servir en vacunes, com per exemple la de la grip, i la seva seguretat està molt contrastada. "És un fet diferencial respecte les vacunes que hi ha al mercat, que es basen en una proteïna d'mRNA", ha destacat.



A més, es tracta d'una plataforma que permet nivells de producció molt elevats i que "té una capacitat molt alta de distribució de dosis". Ferrer ha afegit que també té altres avantatges a escala logística, com ser una vacuna ja preparada per fer servir (ready to use) o poder-se conservar en condicions de nevera, amb una refrigeració de 4 graus.

Protegeix davant l'òmicron? Una altra de les diferències és el bon perfil "d'immunogenicitat i eficàcia" davant les variants d'aquest coronavirus que preocupen actualment. També contra la variant òmicron. "El que estem veient als assajos clínics és que la nostra vacuna és capaç de generar una molt bona immunitat que permet neutralitzat les variants de preocupació", ha afirmat Ferrer. Pel que fa a la variant òmicron, la que més preocupa avui dia, defensa que han observat uns resultats "molt i molt bons".



La responsable explica que en la fase II van fer un assaig clínic comparant una tercera dosi de la seva vacuna amb la de Pfizer, amb persones que havien rebut dues dosis de Pfizer. "La tercera dosi de la vacuna d'Hipra és capaç d'induir uns nivells d'anticossos neutralitzant superiors", ha argumentat al respecte, assegurant que així tenen perspectives "molt i molt bones".

I davant les noves variants? La sènior mànager d'R+D de salut humana d'Hipra ha afegit que és difícil determinar si, davant l'aparició d'una nova variant d'aquest coronavirus, la seva vacuna també generaria més anticossos neutralitzant que la resta. Tot i això, gràcies a la seva estratègia inicial veient que arribaven noves variants, han pogut "ampliar l'espectre de protecció enfront totes les altres variants que hem testat". L'òmicron "sigil·losa" ja és a Catalunya En qualsevol cas, Ferrer ha estat optimista al respecte: "Per què no? Si sorgeixen altres variants, podem estar preparats". A més, tot i que "no és moment d'actualitzar la vacuna", ha explicat que la seva plataforma es podria actualitzar a noves variants, en cas que fos necessari.