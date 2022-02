La Fundació Foto Colectania celebrarà enguany el vintè aniversari del seu naixement l'any 2002 al barri de Gràcia. Amb aquest motiu, l'espai reubicat des de 2017 al Passeig Picasso despullarà la seva col·lecció amb una exposició central a l'estiu dedicada a Chema Madoz i la portuguesa Helena Almeida, però també amb visites a l'arxiu, on es conserven les més de 3000 fotografies del seu fons. D'altra banda, l'equipament prepara exposicions dedicades a Martín Chambi i a Carrie Mae Weems.

La programació especial del 20è aniversari conté icones de la fotografia i a més, inclou una sèrie d'activitats "de proximitat" que posen el focus en les col·leccions pròpies de fotografia i de fotollibres de la Fundació.

El fotollibre també serà protagonista de la celebració amb una sèrie d'activitats a la biblioteca del centre.

També es reprendran els programes Correspondències (el projecte en línia per reflexionar sobre la rellevància de la fotografia a la cultura visual contemporània) i 'DONE, amb ponents que parlaran del nou ecosistema de la imatge, i El Projector, dedicat a mostrar la fotografia més emergent realitzada per estudiants de vuit escoles de fotografia de la ciutat.

Foto Colectania disposa enguany d'un pressupost de 650.000 euros per desplegar tota la seva activitat.

El futur de Foto Colectania El fundador i president de la Fundació Foto Colectania, Mario Rotllant, ha fet balanç aquest dimarts de les dues dècades de vida de la col·lecció, que ell mateix va iniciar l'any 2002 amb la compra de dues fotografies de Chema Madoz. En aquest temps, la Fundació ha acollit en les seves dues seus –primer a Gràcia i des del 2017 al Born- una seixantena d'exposicions, i n'ha organitzat 130 més fora de les seves parets. I és que vora 500 fotografies de la col·lecció es mouen anualment en mostres itinerants, un exemple de la vocació divulgadora i de "servei públic" que Rotllant diu que ha volgut donar sempre a la Fundació. Fundació Foto Colectania

3.000 fotografies, de moment Avui el fons de Foto Colectania està dotat amb 3.000 fotografies, més l'arxiu Paco Gómez i el seu miler de còpies i tots els negatius. Aquest conjunt conté l'obra d'una vintena de fotògrafs espanyols i portuguesos "ben representats" (una de les premisses d'aquesta col·lecció) i alguns altres amb una presència més simbòlica.