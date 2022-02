Inspectors del Departament de Salut i agents de la Guàrdia Urbana han clausurat altres quatre locals que presumptament feien proves PCR i test d'antígens (TAR) de manera il·lícita. D'aquesta manera ja són vuit els establiments en els quals s'ha ordenat el tancament o el cessament d'aquesta activitat.

Des del Govern s'adverteix que hi poden haver altres centres que operen sense ser legals i que, per tant, les proves i els certificats que puguin emetre no tenen cap validesa. Precisament la "rapidesa dels resultats" és una de les pistes que hauria de fer desconfiar, segons han explicat des de Salut.

Els quatre locals que van ser tancats divendres a la ciutat de Barcelona estaven situats en el número 8 del carrer Cotoners; en el número 40 del carrer Laforja; en el 477 de Rosselló i en el 12 d'Ausiàs Marc. En altres dos locals es va ordenar el cessament d'activitat per a fer PCR i TAR, però no van ser tancats perquè tenien llicència i condicions adequades per a fer un altre tipus d'activitat.