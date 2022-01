La proliferació de centres on es fan proves PCR i d'antígens ha obligat a rea un nou protocol a tot Catalunya en coordinació amb les policies municipals per detectar i tancar centres que facin test de la covid-19 sense estar autoritzats. El darrer que ha estat clausurat n'ha estat un al carrer Floridablanca de Barcelona.

Els agents faran inspeccions i també podran notificar si es detecta cap indici d'obertura d'aquest tipus de locals, com ara cues de gent davant d'establiments sense rètol. Des del departament de Salut també s'insta la ciutadania a comprovar la llista de centres autoritzats abans de concertar cita. Els establiments amb llicència es poden consultar als canals oficials de Salut.

Dos locals tancats en una setmana

Inspectors del Departament de Salut i agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van ordenar dilluns el tancament d'una segona clínica que presumptament feia PCR i testos d'antígens sense llicència. El centre, situat al número 61 del carrer de Floridablanca, estava funcionant a "ple rendiment" quan els inspectors van acudir, alertats per una patrulla de la Urbana, per demanar les autoritzacions pertinents. Al comprovar que la clínica no disposava de les llicències per poder fer proves PCR o tests d'antígens, es va decretar el cessament immediat de l’activitat i el tancament del centre.