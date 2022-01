La Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat (CUS) ha demanat que les administracions actuïn per garantir l'accés als tests d'antígens de manera fàcil i gratuïta. Des de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, FECAC, expliquen que ara estan rebent les comandes del novembre, abans que s’estengués la variant Òmicron. El transport des de l'Àsia triga unes tres setmanes amb vaixell o bé es multiplica el preu si el proveïdor decideix pagar un avió.

"Inacceptable" i "incomprensible"

D"'inacceptable i incomprensible" qualifiquen els usuaris de la salut els problemes de desproveïment de tests d'antígens a les farmàcies. La seva presidenta, Mari Carme Sabaté, ha assenyalat que "els governs no poden demanar responsabilitat als ciutadans si no hi posen els mitjans".

Per evitar-ho, la CUS demana a l'Agència Espanyola de Medicaments que reguli el preu màxim dels tests d'antígens com ja va fer amb les mascaretes.