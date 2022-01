L'escurçament de les quarantenes desperta controvèrsia

La Comissió de Salut Pública ha acordat reduir la quarantena dels positius per COVID-19 asimptomàtics o lleus a set dies, enfront dels deu actualment fixats.

Els no vacunats que han estat contactes estrets d'un positiu també veuran reduït el seu període d'aïllament fins als set dies, en comparació amb deu fins ara. La norma ja establia que els vacunats que eren contacte estret no havien de fer quarantena.

Una mesura justificada en què el període d'incubació d'òmicron és més curt, però que desperta controvèrsia entre els experts.

Juan Pablo Horcajada, cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, assegura que la variant òmicron té dos pics de transmissió: un és dos dies abans de començar amb els símptomes, i un altre el tercer o quart dia d'haver començat amb els símptomes. Tot i això, recorda que s'ha de continuar portant la mascareta i tenint prudència.

Altres experts creuen que no hi ha massa evidència científica sobre el comportament d'òmicron i que potser la mesura només caldria aplicar-la als professionals essencials.

Campins veu la mesura "imprudent"

La presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern per la covid, Magda Campins, ha considerat "imprudent" generalitzar l'escurçament de les quarantenes i ha alertat del risc que això pot suposar. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que ho veuria bé en el cas de col·lectius essencials però no per a tota la població, ja que ha assegurat que falta evidència científica. A més, creu que s'haurien de fer proves abans de finalitzar el confinament. D'altra banda, ha apostat per mantenir el calendari escolar i ha valorat que en cas de prendre més mesures, haurien de ser altres, com per exemple tancar l'interior de bars i restaurants. Ha assegurat que fer el contrari no seria lògic.

Campins ha considerat que aquesta ha estat una decisió ràpida i seguint més criteris econòmics. I és que ha insistit que, científicament, no se sap quant de temps continua sent infecciosa una persona amb el virus de la variant òmicron, informació que sí es tenia amb les anteriors. Per això, ha dit que existeix la probabilitat que hi hagi persones que finalitzin la quarantena i continuïn infectant.