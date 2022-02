L'escriptor Isaac Rosa guanya el Premi Biblioteca Breve

L'escriptor sevillà Isaac Rosa ha guanyat el 64è Premi Biblioteca Breve amb la novel·la 'Lugar seguro'. Un relat que se centra en la història de tres generacions d'una mateixa família que aprofiten les esquerdes del sistema per treure'n un profit propi.

El jurat del premi, format per Juan Manuel Gil, Pere Gimferrer, Benjamín Prado, Elena Ramírez i Andrea Stefanoni, l'ha definit com una novel·la picaresca del segle XXI amb "humor i ironia, però fosca alhora" que reflecteix el moment d'incertesa de la societat actual. La novel·la es publicarà el 9 de març.

En realitat, però, sobreviu en un equilibri precari gràcies als avançaments dels seus clients, mentre espera que algun banc li concedeixi un préstec per posar en marxa el projecte. La promesa d'un ascens de classe és el motor de la novel·la , un reflex de "l'estat d'ànim col·lectiu", tal com l'ha definit el mateix Isaac Rosa.

L'obra la relata en primera persona el pare, un "narrador distòpic" que ha creat una empresa anomenada Lugar Seguro i que es dedica a la construcció i venda de refugis a preus assequibles on els ciutadans poden preparar-se per la fi del món.

Futur com a "contenidor d'amenaces"

Al seu entendre, el futur es veu com un "contenidor d'amenaces" que es poden fer realitat i que la pandèmia no ha fet més que "aguditzar". L'escriptor ha remarcat que durant el confinament no va voler escriure una novel·la sobre la pandèmia. A ell li interessava més fer-ho sobre el que vindria després "en un moment en què el futur s'havia cancel·lat", però que per a ell no havia estat el "sálvense quien pueda" que retraten les novel·les distòpiques.

L'estat d'ànim "futuròfob", com l'escriptor l'ha descrit, es configura com el teló de fons de 'Lugar seguro', que busca "formes de salvar i vèncer la por" utilitzant refugis. "El repte del llibre era narrar un futur pròxim i possible en què no es compleixen les amenaces sinó que s'obre a una possibilitat de millora tímida, de transformació", ha reflexionat.