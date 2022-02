L'expressionisme musical de Clara Peya, més enllà de la paraula

Clara Peya va revelar no fa molt que patia un trastorn obsessiu compulsiu des de petita i que li va ser diagnosticat a l'edat de 21 anys. Segurament, aquest pas no va ser fàcil com tampoc ho va ser guardar en silenci una cosa tan complicada de dissimular i que, alhora, condiciona tant la mateixa identitat de la persona. De vegades, tampoc no es troben les paraules per a explicar com es viu dins d'un trastorn mental. No serveixen. Les experiències que viu Clara Peya no existeixen en el món de la majoria, i el que no pot ser descrit per un llenguatge comú, homologat, corre el risc de quedar-se invisibilitzat a l'exili.

Refugiar-se en la música

'Perifèria', el seu últim disc, parla des d'aquest marge, un lloc que és fora de la geografia freqüent en el sentit emocional, i en el qual un calla per por a la incomprensió o al fet que li donin l'esquena. La primera cançó de l'àlbum, "¿Quién se atreve hablar?", és tota una declaració d'intencions. "¿Quién se atreve a hablar de un extrarradio? Un atrevimiento legendario, una ecuación con mal producto, el resultado de estar mudo, un te molesta esta presencia.", diu.

Clara Peya es rebel·la contra el gruix social que silencia tot allò que li resulta incòmode d'afrontar. Toca el piano des d'un interior tan profund com el fons del mar, on se sent protegida i lliure. "Aquí tot és calma i no hi ha crits, només bombolles que entre els dits, es mouen i em van seduint", diu una de les estrofes de la cançó "Ni el mar".

Aquesta artista, molt personal i conceptual, comparteix el seu cosmos particular amb l'idioma universal de pianistes com Debussy, al que s'aproxima quan dibuixa paisatges onírics que fugen de les lleis físiques i racionals. "L'artista es mou entre somnis i fantasmes", deia el compositor francès. O de músics nòrdics als quals admira especialment com l'islandès Olafur Arnalds, que crea espais sonors al voltant de la soledat i per a qui la música és un refugi tant com ho és per a ella.

02.01 min En exclusiva para la 2 Noticias, Ólafur Arnalds

El pianista va ser maltractat pels seus companys quan era nen. La creació ha estat per ell, com per Peya, una necessitat. Fins i tot ha inventat un software, Stratus, que sent el que fa el músic i li respon creant ritmes i algoritmes a través de dos pianos. D'alguna forma, ha dotat de vida un instrument per comunicar-se amb ell en l'idioma de la seva obra.