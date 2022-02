Com actuar després d'un cataclisme? Pau Roca i Vicenta N'Dongo ens donen les respostes

Fins que va arribar l’any 2020 el món ens semblava una bassa d'oli. Només la ficció ens oferia escenaris apocalíptics i estats d'alarma. Però amb l'arribada de la COVID el planeta va fer un gir de 180 graus i ens va plantejar una realitat que fins ara només havíem observat en l'imaginari d'algun creador. Pau Roca i Vicenta N'Dongo, director i actriu de l'obra 'Salvació Total Imminent Immediata Terrestre i Col·lectiva' presenten la història d'una família que busca respostes després d'un cataclisme. N'han parlat amb la Tània Sarrias a 'Punts de Vista'.

'Salvació Total Imminent Immediata Terrestre i Col·lectiva', que es pot veure fins al 20 de febrer a la Sala Beckett de Barcelona, és un text de Tim Crouch que està duent a terme actualment la companyia Sixto Paz, de la qual el mateix Roca s'encarrega de la Direcció Artística.

Aquest espectacle s'inclou en el cicle 'Planeta Persona. Els límits de la crisi climàtica' i el seu argument parteix d'una situació profètica. Un home ha escrit un llibre que ho prediu tot: des del lloc on es formarà un forat negre a les paraules que direm en els pròxims minuts. Ha convocat tots els seguidors en un espai on seuran i manifestaran la seva fe en una cosa que, de fet, ningú sap si existeix.

Com ja va fer Pau Roca en el seu dia amb 'Les coses excepcionals', a 'Salvació Total Imminent Immediata Terrestre i Col·lectiva' torna a fer participe a l'espectador. En aquest cas cada espectador trobarà a la butaca una còpia impresa d'aquest llibre profètic i, durant la funció, el públic i els actors en passaran les pàgines plegats.

Vicenta N'Dongo i Pau Roca, dos actors "de tota la vida"

Tant la Vicenta N'Dongo com el Pau Roca vindrien a representar aquella frase tan emparada d'actors “de tota la vida". I és que fa tants anys que ens acompanyen als escenaris i a la televisió que són tremendament reconeixibles pel públic català.

El Pau Roca no és la primera vegada que visita el 'Punts de vista', li hem anat seguint els passos durant tots aquests anys. Va despuntar com a actor a 'Ventdelplà', i després d'encadenar molts projectes com a intèrpret es va llençar a la direcció teatral. L'any 2019 parlàvem amb ell del seu espectacle 'Dybbuk', una proposta original sobre la suplantació de la identitat que també feia jugar a l'espectador.

08.06 min Punts de vista - Entrevista a Pau Roca: Director i actor

La Vicenta i el Pau han participat en infinitat de muntatges teatrals i han tocat toca mena de registres. També els hem vist durant molts anys a la televisió, a sèries tan populars com 'Aquí no hay quien viva', en el cas de la Vicenta N'Dongo o de 'Gran Reserva. El origen' de RTVE en el cas del Pau Roca.

La Sala Beckett ens ofereix l'oportunitat de veure un dels espectacles més sorprenents de la temporada. Fins al 20 de febrer teniu l'oportunitat de veure 'Salvació Total Imminent Immediata Terrestre i Col·lectiva'. No sabem si sereu capaços de recordar el títol de l'obra, però estem convençuts que no l'oblidareu.