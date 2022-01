La Sala Beckett engega un nou cicle temàtic sota el títol 'Planeta Persona' per reflexionar sobre la crisi climàtica a través de propostes dramàtiques i una sèrie de debats, comissariats per l'investigador de la UOC Israel Rodríguez-Giralt.

01.37 min La sala Beckett repensa la crisi climàtica amb el cicle "Planeta Persona" | Marta Orquín

El cicle 'Planeta Persona. Els límits de la crisi climàtica' constarà de sis espectacles teatrals, tres lectures dramatitzades i tres debats. L'organitzen conjuntament la Sala Beckett i la UOC, i el concepte de crisi climàtica serveix com a fil conductor per connectar espectacles, lectures dramatitzades i xerrades que "ajuden a repensar les narratives a través de les quals pensem aquesta situació".

El cicle té com a objectiu “estimular el pensament i l'esperança que és possible reimaginar un planeta més habitable i compartit”, en paraules d'Israel Rodríguez-Giralt, investigador de l'Internet Interdisciplinary Institute de la UOC especialitzat en l'estudi social de desastres i comissari del cicle.

Pel director de la Beckett, la col·laboració amb la UOC ha servit com mai abans de catalitzador del cicle, fins i tot per acabar de decidir-se per les propostes escèniques que en formen part.

A parer seu, el cicle ha de servir per "reconsiderar els límits d'aquesta crisi" començant per la manera com la "representem". Diu Casares que en aquest tema l'imaginari artístic sovint està molt "limitat" i reduït a la idea "apocalíptica" del final del món, sorprenentment "per darrer del que els científics tenen al cap quan parlen d'això".

“��La Sala Beckett i la @UOCuniversitat presentem #PlanetaPersona, un cicle on art i pensament s'articulen per parlar sobre la crisi climàtica que vivim.

El formen un total de 6 espectacles, un semimuntat, 2 lectures, 3 xerrades, 3 col·loquis postfunció i 2 publicacions.

�� pic.twitter.com/HNPiUz9ijG“ — Sala Beckett (@salabeckett) January 20, 2022

Els espectacles 'Eufòria' va ser el primer espectacle del cicle, tot i que per qüestions d'agenda es va avançar a la seva presentació i ja ha fet temporada a la Beckett. Aquest espectacle era la producció resultant de la residència de Lara Díez Quintanilla a la sala el curs passat. El proper muntatge, i potser el més important quant a dimensió de la producció és 'Animal negre tristesa', d'Anja Hilling, amb direcció Julio Manrique. Aquesta coproducció amb el Teatro Español és un text que havia estat "guardat al calaix" de la Beckett des dels últims anys de la seva seu a Gràcia. El cicle sobre canvi climàtic ha estat l'excusa definitiva per poder muntar-lo, això sí, en mans d'un director "que donés garanties" (Julio Manrique), per la seva complexitat i posada en escena contemporània. "Fem una producció que va una mica més enllà de l'habitual a la Beckett, més de teatre públic gran", ha subratllat Casares. A 'Animal negre tristesa', quatre homes i dues dones abandonen la ciutat durant unes hores per veure què els depara una nit enmig de la natura. De cop, una espurna desferma un incendi incontrolable. A partir d’aquell moment, l’únic que comptarà és salvar la pròpia vida. “Ha arribat el dia! Avui estrenem #AnimalNegreTristesa d’Anja Hilling i dirigida per @Larsgez.



"Els despertarà una escalfor, un foc, viuran un incendi que superarà qualsevol fantasia, que s’estendrà com un llampec, que reduirà a cendres qualsevol cosa que haguessin imaginat." pic.twitter.com/aYKbtqIVfF“ — Sala Beckett (@salabeckett) January 26, 2022 I en l'agenda escènica del cicle s'hi ha de comptar també l'espectacle de l'Agrupación Señor Serrano 'Demèter'; la coproducció amb el Festival Grec 'Salvació Total Imminent Immediata Terrestre i Col·lectiva', de Peter Crouch amb direcció de Pau Roca; 'Dels intestins una soga i del cul un sac de gemecs', d'Íntims produccions i David Climent; i 'No sabem res del campo', de Clàudia Serrahima i Urgell.