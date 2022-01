"Las leyes de la frontera", pel·lícula favorita als Premis Gaudí 2022

‘Las leyes de la frontera', de Daniel Monzón, parteix com a favorita als Premis Gaudí amb 13 nominacions. Un film que trasllada a la pantalla la novel·la homònima de Javier Cercas, on una Girona de finals dels anys 70 és testimoni de la fascinació d’un jove per un grup de delinqüents. Una història d’un primer amor.

També opten als premis més importants 'El ventre del mar', d'Agustí Villaronga, amb 12 nominacions, i 'Libertad', de Clara Roquet, amb 11. Les segueixen 'Mediterráneo', de Marcel Barrena, que aspira a 10 guardons, i 'Sis dies corrents', dirigida per Neus Ballús, que opta a 9.

El palmarès es donarà a conèixer a la gala que tindrà lloc el 6 de març al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Millor pel·lícula 'El ventre del mar' . Agustí Villaronga proposa una història d’època sobre la supervivència d’un grup de nàufrags d’un vaixell.

. Agustí Villaronga proposa una història d’època sobre la supervivència d’un grup de nàufrags d’un vaixell. 'Sis dies corrents' . Neus Ballús juga amb comicitat amb els límits del cinema documental i de ficció per explicar una setmana de feina de tres lampistes d'una ciutat de l'extraradi de Barcelona.

. Neus Ballús juga amb comicitat amb els límits del cinema documental i de ficció per explicar una setmana de feina de tres lampistes d'una ciutat de l'extraradi de Barcelona. 'Visitant' . El debut en el llargmetratge de terror del director valencià Alberto Evagelio, que ja ha signat curtmetratges com 'Casa' (2019) o 'Les 7 llums' (2019).

. El debut en el llargmetratge de terror del director valencià Alberto Evagelio, que ja ha signat curtmetratges com 'Casa' (2019) o 'Les 7 llums' (2019). 'Tros'. Pau Calpe Rufat adapta la novel·la homònima de Rafel Vallbona per explicar la turbulenta relació entre un pagès i el seu fill.

Millor cinta en llengua no catalana 'Las leyes de la frontera' . Daniel Monzón posa imatges a la novel·la homònima de Javier Cercas i trasllada l'espectador a la Girona de finals dels anys 70 per contar la fascinació d’un jove per un grup de delinqüents, en un drama d’iniciació que és, també, la història d’un primer amor.

. Daniel Monzón posa imatges a la novel·la homònima de Javier Cercas i trasllada l'espectador a la Girona de finals dels anys 70 per contar la fascinació d’un jove per un grup de delinqüents, en un drama d’iniciació que és, també, la història d’un primer amor. 'Libertad' . Clara Roquet conta la història d’una adolescent d'una família benestant que pren consciència del seu privilegi de classe quan coneix i comença una relació d’amistat amb la filla de la cuidadora immigrant de la seva àvia.

. Clara Roquet conta la història d’una adolescent d'una família benestant que pren consciència del seu privilegi de classe quan coneix i comença una relació d’amistat amb la filla de la cuidadora immigrant de la seva àvia. 'Mediterráneo' . Marcel Barrena porta a la pantalla gran la gènesi de l'ONG Open Arms. Barrena posa la mirada en el primer viatge d'Òscar Camps a Lesbos, obsessionat per ajudar a salvar vides.

. Marcel Barrena porta a la pantalla gran la gènesi de l'ONG Open Arms. Barrena posa la mirada en el primer viatge d'Òscar Camps a Lesbos, obsessionat per ajudar a salvar vides. 'Tres'. Juanjo Giménez construeix un relat al voltant de la peripècia d’una dissenyadora de so que comença a experimentar un estrany retard entre allò que veu i allò que escolta.

Millor direcció: tres directors consolidats i un de novell, candidats Neus Ballús aspira al guardó per 'Sis dies corrents' . La directora ja va guanyar quatre premis Gaudí amb la seva òpera prima, 'La plaga' (2013), i va aconseguir quatre nominacions amb el seu segon film, 'El viatge de la Marta' (2019).

. La directora ja va guanyar quatre premis Gaudí amb la seva òpera prima, 'La plaga' (2013), i va aconseguir quatre nominacions amb el seu segon film, 'El viatge de la Marta' (2019). El mallorquí Agustí Villaronga aspira també a revalidar l'estatueta que es va emportar per 'Pa negre' (2010).

(2010). Daniel Monzón, després d'optar al guardó per 'El Niño' (2013), espera recollir l'estatueta amb 'Las leyes de la frontera'.

L'òpera prima de Clara Roquet, 'Libertad', ha col·locat la directora catalana a la carrera de nominats. Roquet ja té tres premis Gaudí: dos com a guionista, per '10.000 km' (2014) i per 'Els dies que vindran' (2019), i un altre pel seu curtmetratge 'El adiós' (2016). Maria Molins i Francesc Orella en la lectura dels nominats dels Premis Gaudí En categoria de Millor guió repeteixen Neus Ballús (compartida amb Margarita Melgar, pseudònim sota el qual s’amaguen les guionistes Montse Gangés i Ana Sanz Magalló), Agustí Villaronga (amb la seva particular adaptació del text d’Alessandro Baricco) i Clara Roquet (amb una història que connecta directament amb el seu propi curtmetratge 'El adiós'). També estan nominats Juanjo Giménez i Pere Altimira per 'Tres'.

Millors interpretacions de l'any A la categoria de millor protagonista femenina hi optaran quatre intèrprets que aspiren al Gaudí per primera vegada: Maria Morera ho farà pel seu paper a 'Libertad', on la seva mirada és l'eix de la pel·lícula.

on la seva mirada és l'eix de la pel·lícula. Vicky Luengo, que l’any passat va acumular premis per la sèrie 'Antidisturbios', està nominada per 'Chavalas' , l'òpera prima de Carol Rodríguez Colás.

, l'òpera prima de Carol Rodríguez Colás. Marta Nieto buscarà el Gaudí per la seva dessincronitzada feina a 'Tres'

Begoña Vargas per 'Las leyes de la frontera'. "Las leyes de la frontera", de Daniel Monzón, té 13 nominacions Com a millor protagonista masculí, els nominats són: Roger Casamajor per 'El ventre del mar' , que aspira a un guardó que ja es va endur amb 'Pa negre'.

, que aspira a un guardó que ja es va endur amb 'Pa negre'. L’actor Mohamed Mellali, el lampista de 'Sis dies corrents'.

Chechu Salgado, el líder de la banda de 'Las leyes de la frontera'.

Eduard Fernández pel paper protagonista a 'Mediterráneo', nou vegades nominat i amb quatre premis a la cartera.

Documentals, curtmetratges i animació 'Balandrau, infern glaçat' , en què Guille Cascante relata en primera persona l’experiència dels supervivents d'una de les majors tragèdies viscudes a les muntanyes dels Pirineus, l’any 2000.

, en què Guille Cascante relata en primera persona l’experiència dels supervivents d'una de les majors tragèdies viscudes a les muntanyes dels Pirineus, l’any 2000. 'El retorn: la vida després de l’ISIS' , d'Alba Sotorra, que porta fins al camp d’al-Roj, al nord-est de Síria, per mostrar la dura realitat d’un grup de dones atrapades pel seu passat com a membres d’Estat Islàmic.

, d'Alba Sotorra, que porta fins al camp d’al-Roj, al nord-est de Síria, per mostrar la dura realitat d’un grup de dones atrapades pel seu passat com a membres d’Estat Islàmic. 'El niño de fuego' , de Ignacio Acconcia, on construeix una història de superació que dona veu al jove Aleixo Paz, supervivent d’un accident que va deixar cremades severes a quasi tot el seu cos la seva lluita per recuperar les ganes de viure

, de Ignacio Acconcia, on construeix una història de superació que dona veu al jove Aleixo Paz, supervivent d’un accident que va deixar cremades severes a quasi tot el seu cos la seva lluita per recuperar les ganes de viure 'Un blues per a Teheran', primer llargmetratge del periodista Javier Tolentino, que aposta per fer servir la música com a vehicle per retratar la realitat de l’Iran. Només una producció està nominada a millor pel·lícula d’animació. Es tracta de 'Mironins (La pel·lícula)', de Mikel Mas Bilbao i Txesco Montalt. Acosta el món de l’art als més petits, en una aventura protagonitzada per tres gotes de pintura d’una obra de Joan Miró que prenen vida.

Presència majoritària de dones En concret, els Gaudí tornen a recollir una presència majoritària de dones finalistes, que representen el 54%. Dels 59 films candidats, un total de 28 títols han passat a la segona volta de votacions, que comença aquest dimarts i es mantindrà oberta fins al 25 de febrer.