275 propostes per la nova temporada de Teatres de Proximitat

Els onze Teatres de Proximitat que formen el segell 'On El Teatre Batega' (el Teatre Akadèmia, l'Antic Teatre, la Sala Atrium, La Badabadoc, El Maldà, el Teatre Eòlia, la Sala Fènix, la Sala Flyhard, La Gleva, el Tantarantana i la Sala Versus Glòries) han presentat aquest dimarts la segona part de la temporada 2021-22 (de gener a juny de 2022).

Segona convocatòria de textos tancada

Per potenciar la creació de textos i projectes, la convocatòria de textos es va obrir a l’octubre i es va tancar el 18 de desembre amb un total de 275 propostes rebudes de diferents indrets del país (l'any passat la xifra va ser força més alta, amb 456 textos).

Dels projectes rebuts, 192 són de text (142 en règim de producció i 50 en règim d'exhibició) i 83 són d'altres disciplines (teatre musical, dansa, gest o poesia, entre altres). L'any passat se'n van seleccionar 21 (dels quals aquest curs ja se n'han vist 6 i la resta estan programats fins a final de temporada). El dia 15 de març s'anunciaran els projectes seleccionats de la segona edició.

Com l'any passat, el jurat analitza les propostes amb "mirada oberta". És a dir, que si bé els creadors i companyies adrecen els seus textos a la sala on pensen que és millor estrenar, són els teatres els que acaben decidint què els encaixa millor, però no per això es descarten projectes sinó que es fan arribar a les altres sales.