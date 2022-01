La nissaga dels Català al descobert al Museu d'Història de Catalunya

El Museu d'Història de Catalunya presenta a partir de dimecres la primera exposició dedicada a la nissaga fotogràfica dels Català, una de les més prolífiques i reconegudes del país. La mostra inclou quasi 200 imatges del patriarca (Pere Català i Pic) i dos dels seus fills, Pere Català i el reconegut Francesc Català-Roca.

Les seves fotografies són testimoni dels moviments i corrents artístics i culturals esdevinguts al llarg de tot el segle XX i formen part de la iconografia de la història de Catalunya. Amb l'exposició, no només es vol reconèixer les figures menys conegudes de Català Pic, Pere Català i també de la tercera filla de la saga, Maria Aurèlia Català, sinó palesar els punts en comú entre la seva respectiva obra.

L’exposició l'ha organitzat el Museu d'Història de Catalunya conjuntament amb l’Arxiu Nacional de Catalunya –que custodia el llegat fotogràfic de la família des del 2017- i l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, en estreta col·laboració amb la família. De fet, el comissari de la mostra el fill de Francesc-Català Roca, Andreu Català, qui per cert també es guanya la vida com a fotògraf.

Ell mateix explicava aquest dimarts l'origen de la nissaga, amb la figura del seu avi, Pere Català Pic, a qui ha descrit com un "avantguardista" que es va dedicar a la fotografia per accident i després que li toqués una càmera fotogràfica en un sorteig, quan tot just començava a treballar en una entitat bancària. Anys després es va establir a Valls i allà va començar seriosament amb la fotografia, que després heretarien els seus fills.

Es va dedicar a la fotografia per accident

"Fer", "captar" i "col·leccionar"

Com a aproximació, Català diu que el seu avi "feia les fotografies" -en el sentit més mecànic del terme, que el seu fill Francesc les "captava" -gràcies a les millores tecnològiques i també a la seva vocació d'immortalitzar les coses tal com succeïen -, mentre que en Pere (fill) "les col·leccionava" –per la seva important dedicació a l'arxiu del pare més enllà de la seva feina com a fotògraf-.

Com sigui, l'exposició busca trobar els punts en comú entre els respectius estils fotogràfics i aproximacions a la realitat. "Es veu que formen part d'una mateixa escola", opina.

Dues fotografíes de la nissaga dels Català

"El seu testimoni fotogràfic abasta ben bé un segle, des de finals del XIX fins als primers anys del XXI. "Català Pic va veure néixer l'aviació i fins a l'arribada de l'home a la lluna", diu per donar compte de fins a on "van poder captar" les fotografies de la nissaga, "en molts casos molt a prop dels protagonistes per donar-ne testimoni".

A l'exposició podem veure imatges icòniques com el cartell "Aixafem el feixisme" que el patriarca Pere Català Pic, introductor de la modernitat fotogràfica a Catalunya, va fer durant la Guerra Civil; la gitaneta de Francesc i les seves dones passejant per la Gran Via madrilenya; o la filadora de Formentera del seu germà Pere Català i Roca, gran conservador del patrimoni català.