Carlos Zanón ens presenta 'Love Song'

Tres músics giren per càmpings tocant cançons del 1985: aquesta és la premissa de Love Song. L'escriptor Carlos Zanón ens presenta la seva darrera novel·la, que ja està tenint molt èxit, en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.

D'on surt una idea com aquesta? Zanón explica que "se't van quedant coses". Posa per exemple que havia treballat de cambrer en un càmping on cada dia hi anava un músic diferent a tocar. Ara, trenta anys després, ha fet una novel·la bevent d'aquesta font.

"Vaig posant coses que m'agraden, temes que m'interessen, i trobes una veu, uns personatges que poden parlar d'això, i els poses a caminar a veure on et porten", argumenta l'autor sobre el seu procés creatiu.

D'altra banda, creu que "els càmpings són un lloc una mica estrany", envoltats de natura però alhora configurant "una petita metròpoli". Pel que fa als protagonistes, es tracta de tres músics molt virtuosos que viuen de l'ofici, que representen tres personatges habituals dins d'un grup, "que és com una família". "Quan comencen a tocar amb aquest tipus de públic, veuen que no funciona. S'han d'adequar. I una idea que tenen és tocar cançons de 1985".

En definitiva, el llibre és una reflexió sobre la creació, on els artistes aconsegueixen una "harmonia". "Però el talent que permet fer una gran cançó és l'inconvenient per tenir una vida convencional. Són dues cares d'una mateixa moneda", argumenta Zanón.

