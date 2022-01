La Barcelona dels anys 20 a través de la càmera de Gabriel Casas

Testimoni gràfic dels feliços anys 20 a Barcelona, el fotògraf català Gabriel Casas Galobardes ens mostra una ciutat en expansió amb fam de modernitat en l'exposició "Modernitat".

Des del 1929 i fins a principis dels 30 va captar amb la seva càmera aquest ambient excitant de la Barcelona dels anys 20 de forma molt personal. Una figura i obra que la Fundació Palau de Caldes d'Estrac reivindica amb una exposició fotogràfica. La mostra, es podrà visitar fins l’1 de maig de 2022.

La Fundació exposa 150 fotografies de gran format de l'avantguardista. L'ambient efervescent i pròsper de la ciutat va atraure artistes, aventurers i també delinqüents d'arreu que van transformar-la.

Casas (Barcelona, 1892-1973) va ser un dels fotògrafs oficials de l’Exposició del 1929. Fill i net de fotògrafs, els seus inicis estan lligats al món de l’esport. Amb futbolistes i boxejadors es va iniciar com a gran retratista de la psicologia de les persones.

El cotxe més ràpid del món

Una fotografia del cotxe la Sageta d'Or, el més ràpid del món, i un dels atractius de l'Exposició Internacional del 1929, obre aquesta exposició dedicada a qui va ser cronista de la modernitat de Barcelona.

Un bòlid impressionant que no duia el motor, només hi havia la carrosseria. Tot un símbol d'un ambient modern vistós i inconsistent segons Julià Guillamon, comissari de la mostra. “Era una carcassa buida, una metàfora d’aquesta modernitat de la qual sempre es parla, perquè és una modernitat que no va acabar de ser".