Foto Colectania presenta una exposició col·lectiva que reuneix més de 20 artistes, tant consagrats com emergents, les obres dels quals giren entorn del control bidireccional que recau sobre el rostre: d'una banda, el que cada persona exerceix sobre la forma com desitja que es percebi la seva cara, i per un altre, el que procuren exercir les forces de poder sobre la nostra identitat.

L’exposició, comissariada per Urs Stahel, planteja una reflexió crítica i provocativa sobre les conseqüències socials, polítiques i culturals derivades del control que s’exerceix i que nosaltres mateixos exercim sobre els nostres rostres.

Exposició Face Control

La mostra reuneix diferents aproximacions al tema, des de l'obra de reconeguts autors com Diane Arbus, Thomas Ruff o Richard Hamilton, a les noves pràctiques creatives i tecnològiques, com són les de Trevor Paglen, The Late Estate Broomberg & Chanarin o Shu Lea Cheang, passant per les d'artistes emergents, i les propostes extretes directament d'internet i les xarxes socials.

Quin és el límit entre el privat i el públic? Amb diversos materials gràfics i la participació de més de 20 artistes de diferents èpoques, la mostra inclou fotografies, instal·lacions multimèdia, vídeos i llibres, portant l'espectador a qüestionar-se: d'una banda, quin és el límit entre allò que és privat i allò que és públic; i de l'altra, on s'estableixen les fronteres entre la història, la ciència, la política i la ideologia, en una societat "sotmesa a la dictadura dels prejudicis i l'algoritme".