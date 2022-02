L'estat de la neu pel cap de setmana

El Pirineu continua sense rebre nevades. La cara nord si que va rebre bons gruixos a principis de gener i aquí tenim estacions com Baqueira o Tavascan que compten amb gruixos espectaculars a cotes altes, fins i tot per sobre de la mitjana dels últims anys. En canvi estacions com Espot, Boí o Port Ainé els gruixos ja són inferiors, tot i que van dels 50 als 90 cm, i amb una qualitat entre pols i dura.

Ara bé, on no ha nevat amb ganes aquest gener és al Pirineu Oriental. Aquí trobem menys de la meitat de la neu que hi hauria d’haver ara al febrer. Tot i això, la baixa humitat i les baixes temperatures han permès fabricar neu els últims dies i garanteix que a dia d’avui estacions com Masella, La Molina, Vall de Núria o Vallter 2000 comptin amb gruixos de mig metre a un metre de neu.

La matinada de dissabte nevarà una mica a la cara nord, però serà un cap de setmana de sol i de més fred a muntanya. Temps ideal per l’esquí.