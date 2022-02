S'eliminen els test d'antígens als contactes estrets a la majoría d'escoles

El departament de Salut ha decidit que a partir de dilluns desapareixeran els cribratges per detectar els casos de covid entre alumnes a les escoles, només es mantindran per a centres d'educació especial i professorat, en un moment d'un descens mantingut de la incidència entre els menors d'edat.

Després que ahir martes el Govern anunciés que aquest mes de febrer eliminarà les quarantenes a les escoles, la secretaria de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha anunciat aquest dimecres que, a partir del dilluns, decaurà també la indicació de fer test d'antígens ràpids als alumnes i que s'havien de fer a les farmàcies, que s'activa per a tot el grup quan es detecten positius a l'aula d'escoles i d'instituts.

Cabezas ha expressat que a partir d'ara, treuen el TAR que es feien a les persones que eren un contacte d'un cas a l'escola."S'haurà de seguir el protocol general en etapa d'infantil i primària que diu que fins que no hi hagi cinc casos no es planteja fer una quarantena. Per sobre de 12 anys és aplicar el criteri a nivell general. Si no estan immunitzats, els contactes hauran de fer quarantena, la resta no", detalla la secretaria general de Salut Pública.

És a dir, a partir d'ara si un alumne és contacte estret d'un positiu i no està immunitzat, ha de fer quarantena i, en el cas que tingui símptomes, és quan ha d'anar a fer-se la prova. Si el contacte estret està immunitzat, ha d'anar a l'escola i si s'arriben a cinc positius, sí que han de fer quarantena, però no cal fer prova si no tenen símptomes.

La titular de Salut Pública ha anunciat que mantindran la realització de test d'antígens quan hi hagi un cas positiu en escoles d'educació especial i entre el professorat.

