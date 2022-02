Catalunya aixecarà les quarantenes a les escoles aquest febrer

El Govern s'ha compromès a alçar les quarantenes a les escoles abans que finalitzi el mes de febrer, indistintament de si aconsegueix el consens o no amb la resta de comunitats autònomes i el Govern.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest dimarts que proposaran demà al Consell Interterritorial que s'adaptin els protocols de les escoles per a eliminar l'estratègia de quarantenes en els centres educatius des de setembre de 2020, d'acord amb el que ha demanat la Societat Catalana de Pediatria.

Però en el cas que Catalunya no obtingui un consens amb el Govern, Plaja ha avançat que el Govern "seguirà endavant" amb aquest alçament de quarantenes a les aules perquè sigui efectiu "abans que acabi el mes de febrer", però l'executiu català encara no preveu retirar màscares a les escoles, aspecte regulat per decret estatal.

Els pediatres demanen eliminar les restriccions

La Societat Catalana de Pediatria ha reclamat tornar a la normalitat en els pròxims mesos a les escoles. Demanen mesures com: retirar les mascaretes, tant dins de l'aula com al pati, eliminar els grups de convivència estable i acabar amb l'estratègia de quarantenes i test massius, per a passar a tractar la covid com qualsevol altre virus.

En l'actual context de la pandèmia dominat per la variant òmicron i en el qual pràcticament no hi ha restriccions en la societat, els pediatres han indicat que en els centres educatius només hauria d'absentar-se l'alumne que té simptomatologia i tornar a l'escola quan aquesta desaparegui.

Més de 50.800 alumnes catalans estan avui confinats... però fa una setmana -quan es va assolir el pic de la sisena onada a les escoles- se superaven els 122.800.

“�� Posicionament de la SCP per la retirada progressiva de les mesures de control de la infecció per SARS-CoV-2 als centres educatius @salutcat @educaciocat @gencat

Per a la SCP, les mesures instaurades a les escoles, que no s'han flexibilitzat des de setembre de 2020, suposen "un greuge comparatiu" per als xiquets en comparació a com s'és gestionat la pandèmia en altres entorns i entre els adults.

A més, els pediatres han ressaltat en un comunicat que la covid és "majoritàriament lleu" en la infància i que la immunitat adquirida en el col·lectiu pediàtric és "molt elevada, sigui per infecció prèvia o per vacunació".