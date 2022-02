El brot psicòtic d'Ángel Martín, una veu contra l'estigma

"De prop, ningú és normal", ja ho diu Caetano Veloso en la lletra de "La vaca profana". El cantautor brasiler qüestiona la normativa sagrada del que socialment es considera "el normal", i definir "el normal" és complicat quan el contrari ho cataloguem de "bogeria". Ningú vol reconèixer que està "boig", fins i tot quan aquesta "bogeria" és la conseqüència d'un problema de salut mental. I en aferrar-nos a la "normalitat", a part de no voler reconèixer les nostres extravagants particularitats de personalitat, podem caure en el perillós joc de resistir-nos a acceptar un més que evident trastorn en el cervell, en el pitjor dels casos. Per això, el còmic i presentador Ángel Martín es podria considerar un profà dels codis establerts en parlar amb normalitat d'un brot psicòtic que va patir fa uns anys. El fa en un llibre que anomena "Por si las voces vuelven", on narra, sense victimisme ni sensibleria ni morbositat, què li passava pel cap en aquella època.

“«Por si las voces vuelven» es el debut literario de Ángel Martin. Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero.



En tan solo 2 días, disponible en librerías.



@Planetadelibros pic.twitter.com/qBtpRLMQ69“ — Editorial Planeta (@edit_planeta) November 15, 2021

La psicosi no és una invenció Fa quatre anys, Ángel Martín no sols sentia veus, sinó que tenia al·lucinacions fins al punt que, segons explica, vivia en realitats paral·leles alhora. Una, era el món de veritat en el qual estem tots els mortals. L'altre, era un creat pel seu propi cervell, i en el que les sensacions eren tan reals com les seves reaccions a aquestes al·lucinacions. A 'Punts de Vista' detalla per exemple com ell, inconscient del problema, va felicitar públicament en xarxes socials a la seva núvia, l'actriu Eva Fernández, per la seva gran interpretació en una pel·lícula que ni tan sols va existir. Aquest és un dels tants exemples que posa per a fer comprensible el malson que experimentava. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Ángel Martín (@angel_mg)“ “ El conegut còmic va acabar ingressat en un hospital psiquiàtric. Segons els metges, el desencadenant del brot psicòtic va ser l'abús de drogues i la depressió que patia anteriorment. El seu relat honest i directe sobre aquest episodi va per la vuitena edició. “❤️��GRACIAS ��❤️ pic.twitter.com/kHXszis4Ho“ — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) November 8, 2021