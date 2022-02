La vacuna d'Hipra, més a prop de la comercialització

La vacuna de la farmacèutica de Girona, Hipra, entra ja en la fase final per poder sortir al mercat. L'Agència Espanyola de Medicaments ha autoritzat finalment aquest dimarts la tercera fase dels assajos de la vacuna, previs a la seva comercialització.

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, va avançar aquest dilluns que era "qüestió d'hores" i va ressaltar que fins al moment la vacuna ha tingut "resultats molt satisfactoris" en les diferents fases de la seva recerca. "Els resultats han estat molt bons, dona una gran resposta d'immunitat enfront de la COVID-19, i presenta fins i tot bons resultats enfront d'òmicron", ha detallat.

Es busquen voluntaris per la nova fase de l'assaig de la vacuna Hipra

Com a dosi de reforç

La ministra destaca que aquesta vacuna, en estar basada en una plataforma de recombinació de diverses proteïnes, "pot anar adaptant-se a les diferents variants".

Ara es testarà en 3.000 voluntaris d'una vintena d'hospitals. Servirà precisament per estudiar si funciona com a dosi de reforç. Si tot va bé, es podria començar a comercialitzar el segon trimestre d'aquest any.