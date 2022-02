Què passaria si els Ladilla Rusa representessin a Espanya a Eurovisió?

"After Party", és el primer single dels Ladilla Rusa del seu disc que veurà la llum aquesta primavera. La cançó és un homenatge a algunes de les actuacions més significatives d'Espanya en el festival d'Eurovisió: 'La fiesta terminó' (Paloma San Basilio), 'Yo soy aquél' (Raphael), 'Vivo Cantando' (Salomé) o 'Bandido' (Azúcar Moreno).

El grup català va ser dels primers a demostrar el seu interès a presentar la seva candidatura per a representar a Espanya al Festival d'Eurovisió, però no es va classificar per al Benidorm Fest.

“�� Sobre lo de #Eurovisión: AQUÍ LAS EXPLICACIONES LADILLAS. ¡Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado con tanta la ilusión para que fuéramos candidatas! #BenidormFest���� pic.twitter.com/0jCRFf1tHg“ — Ladilla Rusa (@LadillaRusa) December 10, 2021