Judit Martín, una actriu a la recerca del fracàs

Amb talent o sense, del que tenim ganes ara mateix és de riure. I d'això no en falta a l'espectacle 'Not talent' de la Judit Martín. L'actriu n'ha parlat amb la Tània Sarrias al programa 'Punts de vista' de La 2. I és que en temps de pandèmia, la comèdia és la millor medicina.

Judit Martin, que col·labora habitualment al programa ‘Punts de vista’, ha aprofitat l'ocasió per presentar el seu espectacle 'Not Talent' que es pot veure el primer divendres de cada mes. Amb totes les entrades exhaurides per la propera actuació del mes de febrer, l'espectacle té altes dosis d'improvisació i d'interacció amb el públic.

La Judit compta en aquesta ocasió amb la col·laboració d'Emma Bassas, amb qui té el duet còmic DeJabugo. Les dues actrius ofereixen a 'Not talent' una hilarant perspectiva sobre el talent, en un show que celebra el fracàs. Tots aquells que vulguin conèixer les claus per triomfar sense talent, aquest és el seu espectacle!