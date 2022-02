Chanel cantará el 7 de marzo en el Festival da Canção de Portugal

La flamante ganadora del Benidorm Fest actuará en el Festival da Cançao el próximo 7 de marzo. La representante de España en Eurovisión 2022 cantará su canción "SloMo" en la segunda semifinal de la preselección lusa.

Así lo ha confirmado la RTP (Radio Televisión Pública Portugesa) a través de la cuenta oficial del concurso en Instagram. La de nuestro país vecino será solo la primera de las paradas que hará Chanel en su gira de promoción europea para Eurovisión y que culminará el próximo 14 de mayo en Turín.

El Festival da Cançao tendrá dos semifinales, celebradas el 5 y 7 de marzo, y una gran final prevista para el sábado 12 de marzo. Un total de 20 participantes lucharán por representar a Portugal en Eurovisión 2022 y recoger el testigo de la banda The Black Mamba con "Love is on my side".

Chanel, nueva reina de Europa Chanel se ha convertido en todo un fenómeno en Europa. Su actuación en la Gran Final del Benidorm Fest ya alcanza casi los 2 millones de reproducciones (sumando el cómputo de las dos vídeos subidos en el YouTube de RTVE Música y Eurovisión). En las casas de apuestas, el tema "SloMo" ya se encuentra entre los diez primeros para ganar el festival de Eurovisión. Es la primera vez en mucho tiempo que un tema de España debuta tan alto en la lista. La coreografía de "SloMo", diseñada por Kyle Hanagami, es uno de los puntos fuerte de la propuesta española. Nadie puede evitar ponerse a bailar con ella. Le viene como anillo al dedo para convertirse en un trend de TikTok. De hecho, ya lo es. La artista ha iniciado el #SloMoChallenge, un reto para invitar a la gente a bailar la sensual y arrolladora coreografía. Chanel no es Eleni Foureira: "Qué lástima que nos comparen" Durante la semana del Benidorm Fest, pedimos a Exo Narcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y Ria Perez, bailarines de Chanel, que nos enseñaran la coreografía. ¡Este fue el resultado! ♬ sonido original - Eurovisión TVE @eurovisiontve El equipo de baile de @chanelterrero nos baila un poco de “SloMo” en los camerinos del #BenidormFest