Alerta d'alt risc d'incendi forestal

El febrer ha començat amb ventades i la mala mar com a protagonistes, sobretot a la Costa Brava. Un mes que també comença sense pluja, sense perspectives de que plogui i amb els paisatges cada cop més secs.

Unes condicions de sequera sobre el territori que combinades amb el fort vent que hi bufa són favorables a que avui tinguem un risc d’incendi moderat a moltes comarques i alt al Pirineu, al prelitoral sud i a l’Empordà. És per això que en aquests comarques hi ha activat el Pla Alfa en nivell 2 d’alerta.

Pla Alfa per l'1 de febrer de 2022

Ratxes pròximes als 140 km/h a l'Empordà Mapa de ratxes màximes de vent (km/h), l'1 de febrer de 2022 cropper Fins aquest matí de dimarts, la tramuntana que ha fregat els 140 km/h a Portbou, ha dificultat l’extinció de l’incendi a Peralada, a l'Alt l’Empordà, actualment ja estabilitzat. “Incendi de Peralada ESTABILITZAT. Segons @agentsruralscat haurien cremat unes 22 Ha de vegetació. Ara mateix, 24 vehicles d'aigua i 21 de comandament de #bomberscat“ — Bombers (@bomberscat) February 1, 2022 Avui també tenim fortes ventades al Pirineu i a l’Ebre, amb ratxes que superen els 90 a 120km/h.