RTVE estrena el programa d'entrevistes 'Las tres puertas'

RTVE estrena 'Las tres puertas' presentat i dirigit per la periodista Maria Casado, qui va ser directora adjunta i presentadora de 'La Manaña' de La 1 del 2016 al 2020. 'Las tres puertas' és un programa setmanal d'entrevistes, que s'emetrà en directe en 'prime time' a La 1 i a RTVE Play produït al Centre de RTVE a Catalunya en col·laboració amb el Teatro Soho Televisión.

Grans personatges del panorama tant nacional com internacional passaran pel programa. Des d'Antonio Banderas, Nathy Peluso, Carmen Posadas, Mario Alonso Puig, Gloria Trevi, Mario Vargas Llosa, Jorge Lorenzo, Laura Rojas Marcos, Carmen Machi, José Sacristán o Iñaki Gabilondo.

Aquest dimecres, Maria conversarà amb Antonio Banderas com a primer convidat.

Prime time als estudis de RTVE Catalunya

María Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació de RTVE, ha donat la benvinguda a Casado al seu retorn a RTVE i l'ha definit com "una gran amiga de la casa". La directora de Continguts Generals de RTVE Amalia Martínez de Velasco ha definit el format com "un programa d'entrevistes que proposa a l'audiència un respir per parlar amb calma, calidesa i intel·ligència de temes que ens preocupen".

En la presentació, el director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis ha destacat la importància de tornar a "tenir un prime time fet des de Sant Cugat”. “Com a centre de producció és una cosa que ens omple d'orgull, i que estigui presentat per María, companya i amiga, encara ens alegra més”, ha destacat.