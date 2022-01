El retrobament virtual entre Chanel i la seva àvia

Conversem Chanel, la guanyadora del Benidorm Fest, i també amb la seva àvia. I és que l'artista es retroba amb la seva familiar virtualment, per primera vegada després del triomf. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, les dues ens expliquen com han viscut les darreres hores plenes d'emoció.

L'artista que representarà a Espanya a Eurovisió 2022 va néixer a L'Havana, l'any 1991, filla d'un pare català i una mare cubana. De ben petita va anar a viure a Olesa de Montserrat, des d'on el programa ha connectat amb Debbie Padilla per parlar amb l'àvia de l'artista, la Leonor Bergé.

Reconeix que la sensació de veure-la guanyar va ser "brutal" i que no esperava que arribes tan lluny, ja que era la primera vegada que participava en un concurs com aquest: "Va ser una gran sorpresa".

A més, admet que va plorar emocionada quan Chanel li va dedicar un 't'estimo' durant la participació. "És una nena molt carinyosa, i molt senzilla. És molt alegre, i molt bona", diu l'àvia. Afegeix que ja de petita tenia molt interès artístic i es muntava les seves coreografies a casa seva. Fins i tot feia servir la mà de morter com a micròfon!

Bergé explica que va haver de fer una campanya al poble perquè els veïns votessin a Chanel, ja que tenia especialment por dels vots que poguessin aconseguir les Tanxugueiras. "Estava segura que ho faria bé, però els vots…", recorda sobre el seu temor.

Bon ambient entre rivals

Chanel també ha aprofitat per celebrar el bon ambient entre els participants del Benidorm Fest. "Ha sigut un concurs molt sa, entre tots els concursants. He rebut missatges de cadascun d'ells, tothom ha parlat per un grup de WhatsApp que tenim en comú, i també per privat", explica. A més, ha assegurat que té "moltes ganes" de fer una calçotada amb Rigoberta Bandini, així com una queimada amb les Tanxugueiras.

"T'estimo, iaia!", ha cridat a la desesperada en el moment d'acomiadar la connexió. I és que el retrobament, com no podia ser d'una altra manera, ha emocionat a molt dels espectadors i ha despertat centenars de reaccions a les xarxes socials.