Elena Rivera busca culpables a 'Sequía'

Són moltes les ficcions televisives que tenen un punt profètic. Ja va passar el seu dia amb la britànica 'Years and years', que ens plantejava futur que de cop es va fer molt present, i salvant les distàncies, també el nostre futur més immediat té bastant a veure amb el títol de la nova sèrie de RTVE, 'Sequía'. Tot i que és un thriller, el desencadenant de tota la trama és a partir de la falta d'aigua que viu una població. Una trista realitat que sembla que estem vivint i que s'agreujarà en els pròxims dies. La seva protagonista, l'Elena Rivera, ha presentat la sèrie al programa 'Punts de vista', amb la Tània Sarrias.

'Sequía' és una creació hispana-portuguesa ('Crimes Submersos' en portugués) que emet en paral·lel a TVE i RTP1. El punt de partida de la trama és arran d'una forta sequera el poble de Campomediano ressorgeix de les aigües revelant que hi ha dos cadàvers a l'interior d'una de les cases. És un thriller on dues famílies, que viuen cada una a una banda de la frontera entre Espanya i Portugal, es veuen vinculades en una investigació policial, liderada per Elena Rivera (Daniela Yanes).

La sèrie, que es va estrenar el passat 18 de gener a La 1 de RTVE, compta amb un repartiment molt conegut per l'audiència. Rodolfo Sancho, Miryam Gallego o Miguel Ángel Muñoz són alguns dels populars actors que acompanyen a Rivera en aquesta coproducció.

03.00 min 'Sequía': trailer con las primeras imágenes

Elena Rivera ha parlat a 'Punts de vista' de quins són els elements que diferencien a 'Sequía' de la resta de ficcions del gènere, tan abundants actualment. També ha valorat molt positivament l'experiència de treballar amb actors provinents d'una altra cultura, la portuguesa, i ha explicat com ha viscut el repte de posar-se en la pell d'una inspectora.