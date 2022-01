Díaz confia a recuperar ERC per validar la reforma laboral

Les negociacions de la reforma laboral entren a la recta final. De moment l’executiu espanyol, liderat per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, no compta amb els avals necessaris perquè pugui tirar endavant dijous vinent al Congrés. ERC reconeix que hi ha hagut avenços, però adverteix, de la mà d'EH Bildu, BNG i la CUP, que el text necessita més canvis. A Martorell, Díaz diu estar disposada a esgotar la negociació: “Jo mai m’aixeco de la taula”.

El diputat independentista Jordi Salvador ha explicat, en aquest sentit, que ERC no es tanca en banda a un possible suport al decret de la reforma laboral que es votarà la setmana vinent, tanmateix ha llançat un ultimàtum perquè el Govern es comprometi a fer "canvis substancials ".

“��️ ERC considera insuficient la reforma laboral i reclama que es tramiti com a projecte de llei. ��️ @jsalvadorduch : "Si volen negociar hauran de moure almenys algunes comes" | @RTVECatalunya ➕ Notícies a: https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/FR05j9Mbkc “

El bloc d'esquerres liderat per ERC i EH Bildu , i en el qual s'inclouen BNG i la CUP, ha llançat aquest dijous al Congrés una oferta de diàleg amb "absoluta i sincera voluntat" per a negociar el decret de reforma laboral.

Fa dues setmanes, Díaz també va sopar a Madrid amb el president català, Pere Aragonès . En qualsevol cas, Díaz, que ha defensat que és "molt difícil dir-li que no a la norma" perquè "recupera drets laborals per als treballadors", ha dit "respectar molt" el treball dels grups de l'oposició.

Critiques de JxCat

Precisament, en declaracions al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, ha qualificat de "sorprenent" que la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, es reuneixi amb membres del Govern per desencallar-la.

"No sé si s'ha d'interpretar com una desautorització del senyor Rufián. No sé si és que el senyor Torrent i el president de la Generalitat volen matisar algun dels excessos verbals del senyor Rufián o és que el govern espanyol vol evidenciar que ha fet tots els esforços per arribar a un acord amb ERC", ha exposat.

Sànchez ha avançat que, si no hi ha canvis, Junts votarà 'no' a convalidar la reforma laboral, que creu que s'ha de debatre al Congrés dels Diputats per introduir-hi millores: "Malgrat això, creiem que el govern espanyol ja la té pactada amb Cs i altres formacions polítiques".