Els treballadors de l'Hospital del Mar es manifesten contra la "mala gestió"

Els treballadors de l'Hospital del Mar - Parc de Salut Mar han sortit aquest dimecres al carrer per denunciar "la mala gestió del centre". A les 8 hores del matí, desenes de sanitaris i personal dels centres sanitaris s'han manifestat a les portes de la seu de centre hospitalari, han envaït la carretera i han tallat la circulació per protestar contra la mala gestió de la gerència.

Convocats pel comitè d'empresa, asseguren que "estan al límit" i es neguen a continuar "patint" les conseqüències d'una mala organització. En aquest sentit, avisen que si la direcció no escolta les seves reivindicacions, no descarten anar a la vaga. Tal com ha explicat el president del comitè, Xavi Tarragón, la pandèmia només ha fet que agreujar "molts anys de retallades". "Falten mans i per això hem de doblar torns i fer moltes hores extres", ha lamentat, "en tot el 2021 els professionals en van fer unes 35.000".