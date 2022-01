Cesc Escolà ens presenta 'FitMés'

El professor de fitness més carismàtic de casa nostra, Cesc Escolà, ens presenta el nou programa que condueix a RTVE Catalunya, acompanyat de famosos. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens avança què podem trobar a FitMés, el seu punt de vista sobre el fitness i els seus propòsits i objectius de futur.

El professor reconeix que se sent molt bé amb la seva feina, fent esport alhora que parla i comunica, sempre ajudat pel suport musical: "M'encanta estar parlant, alhora que estic suant". A diferència d'altres formats, FitMés compta amb famosos convidats a les sessions. Escolà ho entén com una evolució del Muévete en casa, afegint aquesta pota per gaudir del programa, més enllà de fer l'exercici.

"Pots conèixer algun convidat especial, i crear diversos entrenaments adaptats al convidat, amb els que potser la gent de casa se sent identificada", argumenta. D'aquesta manera, el programa enganxa i és més divertit, segons defensa. "Tots han tingut el seu suc, i ha sigut molt divertit. És curiós com cada convidat interpreta l'exercici", argumenta sobre les formes d'entendre l'esport, per motius de salut, de benestar, superar malalties...

Segons explica el protagonista, molts convidats pensen que venen a fer el "postureo", però realment entrenen de debò en les sessions. "És un tipus d'exercici que pots treballar amb el cos o amb materials, amb diferents objectius de repetitius, per temps. És una manera molt divertida. I sempre es pot adaptar el nivell", argumenta sobre el format.

Salt estatal? Escolà assegura que molta gent a nivell estatal veu el programa FitMés, i que defensa que estan aprenent català "per ell". Explica que molts li han dit que miren el programa i les entrevistes, i que "poc a poc" ho van entenent i comentant.



Reconeix que li agradaria fer el salt en l'àmbit nacional, pensant en tot l'Estat.



Reconeix que el següent pas seria fer el salt a tot l'Estat, i que es pogués veure a tot el territori espanyol. "Estar a nivell nacional i que tot Espanya ho pogués fer, portant convidats catalans, però també d'altres parts. A poc a poc", ha assegurat.

El pes de l'alimentació "Tot el que hem fet no hauria servit de res si a casa no ens alimentem bé", ha afegit el presentador. I és que la nutrició té un paper clau a la nostra vida, i també té el seu pes en el programa. En aquest sentit, explica que en cada programa es relaciona l'alimentació a l'episodi que s'ha vist, amb la participació d'una dietista i nutricionista.

Gemma Nierga al FitMés? Cesc Escolà també ha assegurat a Gemma Nierga que està convidada a participar en el FitMés, tant a fer exercici com a ballar. "Al principi et feia una mica de cosa, però ara tens més ganes de venir", assegura.



La presentadora del Cafè d'idees reconeix que quan li van proposar participar-hi ho va descartar. "Em feia una mica de vergonya, vestida amb roba d'esport. I mostrar la meva debilitat física", ha argumentat. Tot i això, reconeix que ara està una mica més preparada, i veurem si Nierga acaba fent el pas.

Un consell per activar-se El presentador de FitMés també ha enviat un missatge a tots aquells sedentaris que miren la televisió apalancats al sofà. "No cal jugar a la loteria perquè et toqui una desgràcia important a nivell de salut", ha advertit als televidents, recomanant que pensin en el seu futur. Escolà considera que val més evitar aquesta loteria cuidant-se, tant a nivell psicològic com físic.



El missatge de Cesc Escolà als que esteu apalancats al sofà



D'aquesta manera, cal preparar bé el cos a escala d'exercici i alimentació, per a poder "envellir amb salut", diu posant d'exemple a la gent gran: "L'edat no importa, el moment és ara per fer el canvi". D'aquesta manera ha animat a tothom a fer exercici, per molt que pugui "semblar un horror" o fer "mandra" el fet d'activar-se.