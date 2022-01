'La Gran Consulta'Â de RTVE llega al Benidorm Fest

En la víspera de que comiencen las galas del Benidorm Fest, el estudio móvil de ‘La Gran Consulta’ ha visitado este martes la localidad alicantina para conocer el ambiente y las emociones que se viven a las puertas del certamen organizado por RTVE para elegir a la próxima representación de España en Eurovisión. La ciudad alicantina es la decimocuarta parada de la ruta que comenzó el 18 de octubre en Madrid y que recorrerá más de 15.000 kilómetros hasta el mes de marzo para acercar la radiotelevisión pública a los ciudadanos.

El estudio ha estado en la Avenida de Europa esquina con el Paseo Marítimo de Benidorm, para emitir un programa en directo en RTVE Play y redes sociales, presentado por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

En representación de la localidad alicantina que acoge el Benidorm Fest ha estado el alcalde de Benidorm Antonio Pérez, que ha asegurado que “RTVE es muy cercana, y está pegada a las inquietudes de las personas, como demuestra aquí, con la cultura y la música”. El director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Herick Campos Arteseros, ha añadido que “Benidorm es una ciudad abierta para todos, y queremos estar a la altura de todo el esfuerzo que está haciendo RTVE”.

Benidorm Fest, #El FestivalQueQuieres

El programa de esta semana ha estado dedicado de forma íntegra al Benidorm Fest, la preselección de España para Eurovisión 2022, por lo que no han faltado a la cita algunos de los protagonistas de las propuestas musicales que competirán en #ElFestivalQueQuieres: Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Tanxugueiras, Unique y Varry Brava.

Gonzalo Hermida, también candidato del Benidorm Fest e invitado a la cita, no ha podido acudir porque ha dado positivo en coronavirus, según ha comunicado María Eizaguirre al comienzo de la misma. La jefa de la Delegación Española de Eurovisión, Eva Mora, al hilo de estas palabras, ha pedido mucha precaución y prudencia por la situación.

En cuanto festival, Unique se han mostrados sorprendidos por la “inmensidad” del escenario. “Estamos encantados y aprovechando esta experiencia única. Retomar el Benidorm Fest es un gran paso para tener esa RTVE que queremos”, han asegurado.

Varry Brava siempre han tenido en mente Eurovision. “Somos fans de la música europea y, sin duda, el año que viene volveríamos a presentarnos. Estamos viviendo todo con mucha familiaridad, hay muy buen ambiente. Son días muy emocionantes llenos de cosas increíbles”, han manifestado.

Por su parte, Azúcar Moreno han asegurado que la ilusión por la música no se les va a ir nunca. “Lo estamos viviendo intensamente como aquellas niñas que fueron a Eurovisión en el año 90. Queremos vender España, esa marca nuestra y ese arte, sin complejos”, han subrayado las hermanas Salazar.

Otro grupo formado por mujeres, Tanxugueiras, ha agradecido al Benidorm Fest la visibilidad que le ha aportado. “Es un trampolín enorme este festival y vamos a hacer todo lo posible para llegar a Eurovisión”, han comentado las gallegas.

Blanca Paloma, cuyo tema es la cabecera de la docuserie de RTVE Play ‘Lucía en la telaraña’, ha dicho que es un “gustazo” vivir esta experiencia y conocer a todos compañeros. “Cantar es la forma de expresión en la que me siento más libre. Eurovisión es inmersiva, te atrapa y te hace sentir esa ilusión”, ha asegurado.

Por su parte, Chanel sueña con ganar en Turín. “Vamos con todo. Me he estado preparando físicamente para la actuación, corriendo en una cinta mientras canto. Incluso he corrido con tacones”, ha contado entre risas.