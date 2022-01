Les víctimes del sinistre a l'AP-7 a Barberà del Vallès tenien entre 62 i 65 anys i eren veïnes de Cerdanyola del Vallès i Barcelona. El sinistre va tenir lloc cap a les 14.56 hores al punt quilomètric 146,5 de la citada via, quan es va produir una col·lisió per encalç amb quatre turismes i un camió. El conductor d'aquest va quedar detingut per homicidi imprudent.

Pugen a tres el nombre de víctimes mortals arran l'accident múltiple a l'AP-7 a Barberà del Vallès



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 24, 2022

La primera víctima, de 62 anys i veí de Cerdanyola, ocupava un vehicle que es va incendiar. Les altres dues víctimes mortals són les passatgeres posteriors d'un dels altres turismes, de 64 i 65 anys i veïnes de Barcelona.

Hi ha 10 ferits més de diversa consideració, un en estat crític a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. De la resta, un està en estat greu a la Mútua de Terrassa, sis menys greus al Taulí, l'hospital de Terrassa i la Mútua de Terrassa, un de lleu va ser atès al CAP Sant Fèlix de Sabadell i una persona va ser donada d'alta in situ.

Retencions a l'AP-7 El sinistre va provocar retencions a l'AP-7 al llarg de la tarda del dilluns. L'autopista es va mantenir tallada en sentit sud, direcció Tarragona, i va arribar a formar 10 km de cua. També es va tancar un carril en direcció Girona, que va provocar fins a 5 km de retencions. 10 km cues AP-7 Montmeló-Barberà TGN per accident múltiple

Un carril obert



Alternativa recomanable per entrar a BCN per C-33 o C-60+C-32



Afectada C-17 amb 2 km cues a Parets sud/enllaç AP-7



També 5 km retencions a l'AP-7 Sant Cugat-Barberà GIR — Trànsit (@transit) January 24, 2022