Noms propis rep Txell Sust per escoltar una cantant alegre, vitalista i feliç de viure de la seva passió, la música. Ja fa 20 anys que pertany al grup de músics que acompanya Alejandro Sanz i 8 que comparteix la vida amb l'humorista Pep Plaza.

Sust treballa des dels 16 anys i quan als 20 va poder marxar de casa va començar a viatjar i dissenyar una vida que, tal com ens l'explica, pot semblar senzilla, però que li ha costat esforç i dedicació. Des del principi de la conversa a Noms propis reconeix que té molta vergonya de cantar davant de la gent. Us ho podeu creure?

Les gires familiars amb Alejandro Sanz

Des que va començar a cantar amb tot el grup de músics i professionals del cantant Alejandro Sanz, Txell Sust diu que són moltes hores i molts dies de dedicacio exclusiva, però que s'hi sent tant bé que de vegades sembla que marxin de colònies.

Defineix Sanz com una persona amb molta màgia, amb la que és fàcil treballar a gust. La pandèmia els va agafar de gira per Amèrica i ara tenen previst reprendre-la però encara no saben pas on. A més d'aquesta feina, la cantant ha posat la seva veu a molts d'altres projectes i grups. Actualment col·labora amb temes de jazz i blues amb August Tharrats.

Ara també la podem veure a l'espai Punts de vista de TVE Catalunya donant-nos consells sobre música. I això que ella diu que no en té estudis, però el talent no el pot amagar.

Us agradarà escoltar en aquesta entrevista com explica Txell Sust el moment en què va veure Pep Plaza a una festa del Barça, després a un sopar benèfic... I això que ja es coneixien de petits! En el primer confinament de la pandèmia muntaven i desmuntaven casa seva per enregistrar vídeos. I ella va acabant descobrint una nova professió.

No us ho perdeu! Txell Sust ens contagia de tanta activitat i emoció que fa venir ganes de posar música. Som-hi!