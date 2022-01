Joan Pera i la recepta de l'èxit

La cuina és com la vida, per molt que coneguem la recepta perfecta cal treballar-la dia a dia per obtenir el millor resultat. I això és el que continua fent el Joan Pera als seus 73 anys, un treballador incansable que segueix a dalt dels escenaris oferint el millor de si mateix en cada funció. Ara és el torn de 'Master Xof' i n'ha parlat amb la Tània Sarrias a Punts de Vista.

El títol de l'actual proposta teatral de Joan Pera no deixa gaire marge per a interpretacions. O sí. En tot cas, el veterà actor està a hores d'ara al capdavant de 'Master Xof', una comèdia divertidíssima que es pot veure al Teatre Condal fins al 13 de febrer.

Amb el món de la cuina com a paraigües i amb una clara al·lusió en el títol al programa de RTVE Masterchef, en aquest cas Joan Pera interpreta a l'amo i cap de cuina d'un restaurant familiar que acaba d'assabentar-se que la seva família vol vendre el negoci i jubilar-lo, cosa que ell no vol. Es rebel·la i prepara un menú degustació per demostrar que encara pot fer-ho. Els riures estan garantits!