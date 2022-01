El centenar de veïns desallotjats per l'incendi en un bloc de pisos de Solsona (Lleida) encara no saben quan podran tornar a casa. El risc d'esfondrament de l'habitatge provocat per una esquerda ha impossibilitat que hi puguin tornar. Només han pogut entrar per recollir els seus objectes personals.

“���� El centenar de veïns desallotjats per l'incendi a Solsona encara no han pogut tornar a casa seva.



Els tècnics municipals continuen revisant els blocs afectats | @RTVECatalunya @lourdesballarin @jordicristofol



➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/0NFwMgOxgE“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 24, 2022

Al lloc dels fets, s'hi han desplaçat deu dotacions de bombers, que continuen inspeccionant la fissura que ha aparegut a l'edifici afectat per valorar els danys provocats. Fonts dels Bombers de la Generalitat i de la policia local de Solsona han comunicat que no hi ha hagut cap ferit.

“Incendi de Solsona.

Resum de dades:

��10 dotacions #bomberscat encara al lloc

��4 habitatges afectats pel foc

��Incendi extingit

�� Afectada l'estructura del pis on ha començat el foc

��4 edificis evacuats

��@mossos n'investigaran les causes

��Cap persona ferida“ — Bombers (@bomberscat) January 23, 2022

L’esquerda determinarà si poden tornar o no De moment, se'n desconeixen les causes de l'incendi. Els afectats es refugien ara a cases de familiars, amics o hotels i no saben encara quan hi podran tornar. En aquest sentit, l'alcaldessa de Solsona, Judit Gispert, ha explicat que dependrà de l'esquerda que els veïns puguin tornar a casa seva. "Cada dia valorarem si l'esquerda té moviments o no i, en funció d'això, valorarem si els edificis adjacents poden tornar a casa", ha assegurat. "El que estem intentant és donar servei a tothom", ha afegit.