La sisena onada es resisteix a cedir

El Departament de Salut ha declarat 39.103 nous casos de covid-19 a Catalunya a les últimes hores, i la incidència acumulada de l'última setmana és superior als 2.900 casos per cada 100.000 habitants. La persistència de casos positius no permet encara confirmar l'arribada del pic de la sisena onada però tot apunta que la baixada podria començar la setmana vinent. A més a més, malgrat que els contagis segueixen a un ritme molt elevat, aquesta alta incidència no està comportant un augment proporcional d'ingressos hospitalaris.

Això sí, el 21% de les proves de la darrera setmana han donat positiu i els centres d'atenció primària estan desbordats. Només ahir divendres van haver d'atendre 70.155 visites relacionades amb la covid.

Contagis disparats també a les aules El Departament d'Educació ha declarat 6.556 positius més acumulats aquest curs i el total arriba als 268.160. D'aquests, 231.041 són d'alumnes, 5.856 més que divendres; 37.007 de docents i personal d'administració i serveis (+697) i 112 de personal extern (+3). En paral·lel, es registren 208 grups escolars confinats d'uns 72.000 totals, cap més que en el darrer balanç, i 129.852 persones en quarantena (-1.792). Els centres tancats completament són cinc, dos menys que en el balanç anterior.



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/1VV4MFIf5r“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 22, 2022 Els cinc centres tancats són la llar d'infants La Mainada, de Menàrguens (Noguera), la llar d'infants privada Pam i Pipa de Santpedor (Bages), la llar d'infants Estel d'Olost (Osona), la llar d'infants La Falguereta a Fogars de la Selva (Selva) i la llar d'infants privada Mafalda de Reus (Baix Camp).