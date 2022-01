Chicuelo parla de la guitarra flamenca en singular, amb devoció i veritable amor. Ella és la seva companya i la seva veu. Escoltant-lo, un pensa que se sentiria incomplet si no la tingués a mà. Tot i que n’ha tingut més d’una, la primera guitarra el va salvar, probablement, de les drogues. Als anys 70 i els 80, barris perifèrics com Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat, on va créixer, vivien en una marginalitat econòmica i social que no encoratjava cap expectativa de futur. Juan Gómez, Chicuelo, tenia 12 anys quan una tarda, els amics el van anar a buscar a casa seva amb una guitarra per fer classes de música que oferia gratuïtament l’associació de veïns. “Si m’haguessin vingut a buscar amb una raqueta de tenis, jo ara seria tenista”. Però avui, Chicuelo és guitarrista, un dels més grans del flamenc actual. Ho va decidir, segurament, aquella primera guitarra.

04.06 min Efecte Collins CON TON Y SON per Chicuelo

Des d’aleshores sempre escoltava flamenc a casa. Els seus pares no eren artistes. Diu que és una música que pot agradar, tanmateix que costa d’entendre. “És una música de bressol”, diu, s’ha de portar a les venes.

Admirava Paco de Lucía i Camarón, dos monstres als quals no intenta imitar i ni tan sols interpreta, però que li han ensenyat a trobar la seva identitat. Una identitat que s’esmicola entre els acords que toca i que inevitablement fan que no puguis deixar de mirar les seves mans.

Chicuelo tocant a Efecte Collins Efecte Collins

Aquesta identitat, construïda amb anys d’experiència, ha marcat l’artista en el seu dia a dia i ha fet que deixi els seus sentiments en tot el que toca. La guitarra va canviar la vida de Juan Gómez àlies Chicuelo, i es va convertir -juntament amb el flamenc- en l’eix de la seva vida. Guitarra, Chicuelo i flamenc són una triada que s’entén millor en conjunt així com un ‘cantaor’, un ‘bailaor’ i el so de la guitarra. Tres pals que es poden gaudir per separat, que -en paraules de Chicuelo- “parecen anarquicos” però que en realitat, estan en perfecta sincronia.

I és que el fet de sentir el que s’està fent i tot el que està succeint és clau per crear qualsevol peça d’art que commogui i que sigui creïble pel públic. Un do que es pot practicar o que neix de la forma més inesperada i de sobte, en un aeroport, una inspiració que no saps d’on ve. Una font innata que convenç a Chicuelo i que intenta plasmar en les seves cançons.

Una font que té les seves arrels en la família i que comparteixen molts artistes flamencs. I és que el flamenc és un gènere que evoca sentiments, emoció i molta passió. El motor que mou a l’artista i que hauria de ser el centre de les preocupacions en moltes ocasions. Buidar tot el temperament en la pràctica d’allò que més agrada i, a còpia de practicar-ho, aprendre-ho i perfeccionar-ho fins que serveixi per seguir endavant.

“El flamenco viene de familia y se vive desde muy pequeño. Así se lo cuentan Duquende y Chicuelo a @SoleaMorente en #BarcelonaFlamenca



⭕ https://t.co/hqkZAxzu98 pic.twitter.com/zi6zulMrcW“ — La 2 (@la2_tve) January 18, 2022

Una lliçó que desprèn aquest gènere i que esdevé una loció balsàmica per la situació actual com ho fa escoltar els acords que amb la pràctica, la tècnica i l’experiència aconsegueix produir Chicuelo per fer les delícies de qui l’escoltin.

I és que aquest és el missatge que Chicuelo transmet amb els seus projectes i, més concretament, amb Caminos. Tres peces de les quals podrem gaudir a Efecte Collins: “Con ton y son”, “Calma” i “Tiempos de tangos”. De nou tres tasts que Chicuelo comparteix amb tres grans artistes com són Martín Meléndez, David Gómez i Karen Lugo.

Un projecte, Caminos, que neix per escrutar nous camins dins del flamenc i donar-li continuïtat a la seva relació amb la guitarra. Un instrument que marca l’inici d’una peça, la sosté mentre s’encamina i la sap acabar quan pertoca.