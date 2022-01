Joel Joan es cobreix de glòria a 'Punts de vista'

Són molts els autors que s'inspiren en experiències autobiogràfiques per escriure els seus textos. En aquesta ocasió amb 'El Gran Comediant' Joel Joan creu que n'hi ha poc d'ell mateix, però sí que hi comparteix aquell punt de divisme tan habitual del món de l'escena. El seu personatge s'acabarà cobrint de glòria, una glòria que ja fa temps que acaricia l'actor i de la que en parla amb Tània Sarrias a 'Punts de vista'.

En aquesta ocasió Joel Joan ens visita de la mà del seu darrer projecte teatral, 'El Gran Comediant'. Una comèdia que no només protagonitza i codirigeix, sinó que també s'ha encarregat d'escriure el text. 'El Gran Comediant' l'ha escrit a 4 mans amb Héctor Claramunt, amb qui ja porten uns quants projectes junts, com la celebrada 'Escape Room'.

L'espectacle, que es pot veure al Teatre Goya fins al 20 de març, suposa un veritable repte energètic per al Joel Joan, ja és una funció amb molt de ritme, d'aquelles que passen volant, però amb molta implicació per part del protagonista que s'hi passa 1 hora i 45 minuts a escena.

Per culpa de la pandèmia el sector teatral no viu el seu millor moment, i sempre és d'agrair que hi hagi a la cartellera propostes com la que ofereix actualment Joel Joan al teatre Goya, que omplin els teatres de rialles.