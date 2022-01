Els pneumòlegs alerten: fumar a les terrasses les converteix en llocs insegurs tant per als usuaris com per als treballadors de l'hostaleria pel risc de contagi de COVID-19. La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) asseguren que el virus pot escampar-se amb el fum fins a vuit metres de distància.

"El contagi del virus SARS-CoV-2 es produeix per aerosols en respirar sent major en fer activitats com fumar o vapejar. En espais de fumadors o vapejadors els coronavirus amb diàmetres de 0,1 micres poden unir-se a partícules del fum del tabac més grans, aquests aerosols carregats de partícules víriques podrien arribar fins a distàncies de 8 metres", recalquen.

D'altra banda, fumadors i no fumadors queden a les terrasses durant més temps desproveïts de mascaretes, exposant-se a un risc de transmissió major, subratllen els pneumòlegs, que insisteix en la necessitat "irrenunciable" que la reforma de la Llei Antitabac ampliï la prohibició de fumar a espais públics oberts com les terrasses.

Des de Salut Pública, es considera una bona propsota a tenir en compte. En una entrevista al 'Cafè d'idees', la secretària de l'Agència ha ressaltat que "és molt important": "La regulació diu que en espais a exterior on hi ha una possibilitat de contagiar és important no fumar.

Davant la pròxima aprovació del decret sobre tabaquisme passiu i terrasses, aquesta societat científica recorda que, a més de la COVID-19, es poden originar altres malalties associades al tabac que pateixen els fumadors passius.

Aquesta societat científica, que té la seva seu a Barcelona, ja va remetre al Ministeri de Sanitat cinc punts irrenunciables que haurien d'incloure's en la reforma de la Llei Antitabac vigent. Una d'aquestes mesures és que les terrasses quedin lliures del fum de tabac i dels tòxics alliberats pels dispositius electrònics utilitzats per a vapejar. A més, demana que aquesta mesura s'aprovi de manera "permanent", "perquè contribueixi a evitar els contagis d'aquesta i altres infeccions respiratòries".