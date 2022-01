Los temas de Phil Collins, como los de su banda Genesis, para muchas personas son la bandas sonoras de sus vidas. El cantante británico ha escrito sobre amores perdidos, temas personales, pero sobre todo, problemas mundiales como la pobreza o el consumo de drogas. En especial, en uno de sus himnos de la década de los 90, "Another day in paradise", donde habló sobre las personas sin techo.

"Oh, thinks twice, because it's another day for you and me in paradise. Just think about it", así sonaba el estrillo que muchas veces habremos escuchado en la radio o en casa gracias a nuestros padres o hermanos.

06.34 min Rebobinando - Phil Collins - Another day in paradise - 03/04/18 - escuchar ahora

Hace 31 años, la canción tuvo éxito mundial. En 1989 se convirtió en el séptimo sencillo que alcanzó el primer puesto en la lista Billboard, hasta que logró ser el último número uno de ese año y permanecer durante cuatro semanas en lo más alto, hasta el año siguiente. Gracias a ella, Collins logró el premio a la mejor canción británica en los Brit Awards en 1990 y el Premio Grammy en 1991 por mejor grabación.

"Los chicos de Genesis ya habían puesto su mirada en el problema de los vagabundos con su canción "Man on the corner". Y ese testigo lo recogió Phil Collins cuando decidió presentar ... But seriously, uno de sus trabajos más vendidos en 1989, con este tema", explican en el programa Rebobinando de Radio 5.

04.36 min El rey del pop R5 - Phil Collins - 05/07/16 - Escuchar ahora

Aunque ese no fue el primer título de la canción. "En principio no iba a llamarse así. El primer título que tuvo fue "Homeless" y surgió por la impresión que le produjo al batería ver en una visita a Washington la cantidad de gente que había vagabundeando por la capital estadounidense", añaden.

Sus inicios Philip David Charles Collins nació el 30 de enero de 1951 en Chiswick, Londres. Su interés por la música nació cuando sus padres le regalaron en Navidad una batería de juguete con tan solo cinco años. Aprendió a tocar este instrumento gracias a la televisión y la radio. Además, tuvo que diseñar su propio sistema de solfeo ya que nadie le enseñó a leer y escribir notación musical. 04.59 min Rebobinando - Phil Collins - Two Hearts - (BSO Buster) - 13/03/18 - escuchar ahora Este mundillo no era lo único que le gustaba, ya que también trabajó de modelo e hizo algún que otro papel como actor. Uno de ellos fue Oliver! y su participación en la película de The Beatles, aunque luego se acabó decantando definitivamente por la música y formaría parte de los grupos Hickory y Flaming Youth como batería. En 1970, a través de un anuncio en la revista Melody Maker se presentó a la audición que hizo Peter Gabriel en su casa para ser baterista y guitarrista de Genesis. A partir de la entrada de Phil, cambiaron el estilo musical: de rock sinfónico a un pop-rock comercial. Pero, cinco años después de su llegada se convertiría en la voz principal tras la salida de Gabriel del conjunto. 01h 05 min Próxima parada - Phil Collins nuevo Lp: 'The singles' - 16/03/17 - Escuchar ahora Ya en 1976, la banda lanzó A trick of the tail, con el que consiguieron alcanzar el tercer puesto de las listas del Reino Unido y el Top 40 en Estados Unidos. Lo mismo sucedería con And then there were three, en 1978, disco que incluye uno de sus grandes hits, "Follow you, follow me".

Éxitos con Genesis y en solitario Los años 80 marcaron un antes y un después en la vida de Collins. Su inquietud le llevó a embarcarse en una aventura en solitario que al prinicipio compaginó con su trabajo como batería y vocalista del grupo. En estos años con la composición grabó álbumes como Duke, Acacab y Genesis, entre otros. 01h 18 min Top Gus Extra - Phil Collins (con Genesis) - 02/02/21 - escuchar ahora En algunos de sus primeras canciones como "Please don't ask", incluido en uno de los anteriores discos, empezó a escribir sobre su vida personal. Su primer disco en solitario, en el 81, Face value trató sobre la ruptura de su primer matrimonio, como puede deducirse en los versos de "If leaving me is easy". Aunque también habla sobre ello en "In the air tonight", uno de los grandes clásicos del pop-rock de todos los tiempos. Un año más tarde publicaría otro de sus álbumes que le consolidió como una de las grandes figuras a nivel mundial, Hello, I must be going. Éxito que no dejaría de crecer hasta colocarse en la élite de la música con ... But seriously. A continuación vendría We can´t dance, en los que recoge temas como "Jesus he knows me" o "Hold on my heart". 01h 08 min Top Gus Extra - Phil Collins (en solitario) - Escuchar ahora Hasta que en 1993 los récords de ventas decayeron con la publicación en solitario de Both sides, un disco más personal donde volvía a los temas personales y privados, en donde se incluye "Everyday". Tres años más tarde se separó oficialmente del grupo para centrarse en su carrera regresando con Dance into the light. En esa mismo tiempo, formó su propia banda, The Phil Collins big band, tocando él mismo la batería y versionando temas de su exgrupo y de él mismo en jazz. Su séptimo album en solitario lo lanzó en 2002, Testify, y en 2006 volvió a juntar a Genesis para la gira Turn it on again: The tour, siendo galardonado con los VH1 Rock Honors. Tras concluir los conciertos volvería su carrera en solitario. En 2011, confesó que dejaba la música por problemas de salud, aunque nunca habló de su retirada. El propio cantante habló la revista Rolling Stone y anunció que no estaba retirado con una frase que fue tendencia en redes sociales, "el caballo está fuera del establo y tenía muchas ganas salir". Phil Collins anuncia que deja la música por problemas de salud En 2016, lanzó su autobiografía, Aún no estoy muerto, siendo también el título de la gira mundial que hizo durante 2017 y 2018. La cual recordamos porque cantaba sentado en una silla debido a una caída. En este último año, en 2021, el artista confesó que dejaba de tocar su amaba batería y que su hijo Nic lo relevaría en Genesis.