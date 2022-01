Los Vengadores, El legado de Bourne, La llegada, Ojo de Halcón… Jeremy Renner ha hecho de todo, incluido tener un accidente en pleno rodaje. En esto está con Tom Cruise, que también tiene experiencia en salir lesionado del set.

Ambos coincidieron en dos películas de la saga de Misión: Imposible, Protocolo fantasma y Nación Secreta. Algo se le debió de pegar al actor de The Town. Ciudad de ladrones de Tom Cruise, porque acabó rompiéndose los dos brazos cuando rodaba una película… y no, no fue ninguna de Los Vengadores.

Ya le ocurrió a Tom Cruise, experto en hacer sus propias acrobacias en el cine de acción. No suele utilizar dobles y eso tiene su riesgo. Cuando rodaba Misión Imposible: Fallout, el padre de Suri tuvo que dar un salto entre dos edificios y falló. En vez de aterrizar sobre él, chocó contra él y se rompió un tobillo. Algo parecido le pasó a Jeremy Renner.

Dos nominaciones a los Oscar Aunque todo el mundo le conoce como el superhéroe Ojo de Halcón de Los Vengadores, Jeremy Renner ha participado en muchas películas, sobre todo de acción, como El legado Bourne, aunque también ha trabajado en La gran estafa americana y La llegada. Incluso ha sido nominado dos veces a los premios Oscar. La primera nominación la consiguió como mejor actor por En tierra hostil. Él no lo logró, pero la película se llevó seis estatuillas y convirtió a Kathryn Bigelow en la primera mujer en recibir el Oscar a la mejor dirección. También le nominaron por su interpretación en The Town. Ciudad de ladrones en la categoría de mejor actor de reparto.