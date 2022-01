Daniel Brin, hostaler amb dotze treballadors a càrrec seu, ha explicat que s'ha vist obligat a tancar aquest mes una de les dues cafeteries que té al barri de Poblenou de Barcelona, El Petit D@niel Cafè, per no tenir prou personal a la seva plantilla. "Des de dilluns passat, 10 de gener, just després de les festes de Nadal, tinc força empleats de baixa, malalts de covid. I també tenim clients habituals que estan de baixa. La situació és insostenible, i he hagut de tancar un dels dos negocis".

L'empresari ha explicat que "no és el primer cop" que pateix una situació semblant "després d'un període vacacional", però matisa que "mai no havia estat tan greu com ara mateix".

Brin diu que no pensa abaixar definitivament la persiana de les cafeteries D@niel, situades entorn de la plaça Glòries de Barcelona. Expressa que aposta per seguir lluitant pels seus negocis, però demana ajuts a les administracions per assumir l'augment dels costos.

Són 70.000 baixes per covid les registrades l'última setmana del 2021, el triple que set dies abans, segons la patronal PIMEC. Brin explica que les baixes laborals no són l'únic problema actual del seu negoci: " Les restriccions de la pandèmia ens estan perjudicant molt . També hem notat un descens gran de clients que no estan de baixa, sinó teletreballant".

"Tirarem endavant fins a on podem"

Tal com diu aquest hostaler, el problema de les petites i mitjanes empreses de Catalunya ja no són només les baixes a les seves plantilles. El teletreball està reduint aproximadament un 50% la xifra de clients a restaurants com L'Aldilà, regentat per Luca al barri de Poblenou de Barcelona. "Veurem què podem fer. Tirarem endavant fins a on podem, i després ja es veurà. I és que, si això segueix així, continuar no podrem continuar. Seguir així no és rendible per a cap petit empresari", explica aquest petit empresari.

Luca assegura que està "molt preocupat" perquè els seus "ingressos han baixat" i no sap com fer ara per a "pagar les despeses dels subministraments i les nòmines del personal". Amb el rostre en tensió, l'hostaler assegura que les conseqüències de la sisena onada de la Covid són molt negatives.

Maritza, encarregada d'un restaurant del centre de la capital catalana, també coincideix que el volum de clients ha baixat després de les festes de Nadal "perquè estan contagiats o bé perquè treballen des de casa".

El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha explicat la complicada situació que estan vivint molts empresaris arran de l'allau de baixes en una entrevista al programa 'El Vespre' amb Marta Sugrañes.