Les baixes laborals per la covid han afectat també a les petites i mitjanes empreses catalanes. Un 3,1% ha hagut d’aturar la seva activitat completament, mentre que un 30,6% d’aquestes ho han fet parcialment, segons una enquesta de Pimec.

El més afectat és el sector de la construcció (48,8%). Ve seguit pel primari (47,1%), la restauració i l'hostaleria (44%) i el comerç (40,7%). L'enquesta també mostra que set de cada deu empreses catalanes han tingut algun treballador de baixa per incapacitat temporal entre el 20 de desembre i el 17 de gener.

Pimec critica la "falta de previsió"

Per aquest motiu, Pimec ha criticat la "falta de previsió" per unes dades que "eren totalment previsibles" tenint en compte el comportament de la variant òmicron des de la seva aparició. En aquest sentit, la patronal ha retret a la Generalitat que no hagi previst els protocols sanitaris pertinents i no s'hagi dotat de recursos per evitar "el mal funcionament" del sistema a l'hora de tramitar les baixes.

També ha lamentat que es mostri una falta de sensibilitat amb el teixit productiu i l’activitat econòmica.