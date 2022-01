Radio Nacional de España nació el 19 de enero de 1937. Se cumplen 85 años desde su primer día de emisión, que fue durante la Guerra Civil. Surge como “arma de propaganda del bando nacional y después fue altavoz del régimen de Franco, pero antes incluso de su muerte, esta emisora empieza a mostrar que la sociedad española no es monolítica”, contaban en el episodio dedicado al 75 aniversario de esta emisora en Documentos RNE. La radio pública ha contado el día a día de la sociedad española y sus principales acontecimientos a lo largo de todo este tiempo.

El programa Documentos RNE aborda todas las semanas durante una hora un tema político, cultural o social en Radio Nacional. Lo puedes escuchar los viernes a las 23 h y después de su emisión en Play Radio. En numerosos programas se revisita el archivo de RTVE para rescatar las palabras de los protagonistas, pero también de aquellos y aquellas periodistas que lo han contado en los micrófonos de RNE. Precisamente, te proponemos recordar algunos de estos acontecimientos a través de sus especiales desde el deporte, la política, las catástrofes naturales, los atentados, pero también hechos cotidianos, como el de ponerse en contacto con la familia a través de las ondas de la radio. Además de dos de las emisoras, Radio 5 y Radio Exterior, que forman parte de la pública.

Leían la correspondencia que recibían: “Tenemos una carta de nuestra fiel y buena amiga Félix Euga, de la familia Euga de Alemania : 'Con retraso para Olga, que hoy tienes fiesta de tu aniversario, pues para ti miles de felicidades y también para que tu cumpleaños, qué sea maravilloso siempre. De por aquí no tengo que decirte, lo único que que tenemos un sol precioso, no es normal para esta tierra. Que siempre llueve”.

“Según declaraciones a EFE de un portavoz autorizado del embalse de Tous , que realiza labores de vigilancia, ya no queda nada de la presa del embalse de Tous, ha desaparecido”, contaba la periodista de Radio Nacional de España Maria Ámparo Peris en los informativos. La radio pública trasladó a València el grueso de la programación aquellos días.

“Es un día especialmente emocionante. He visto a los diputados alemanes llorar ahí en la puerta de Brandenburgo ”, contaba Juan María Bandrés , que ocupaba un escaño en el Parlamento Europeo , en Radio Nacional a quien le tocó hacer de cronista, mientras llegaba desde Bonn el corresponsal de RNE. Él y su esposa fueron de las últimas personas que cruzaron el muro con trámites oficiales. “Se veía la alegría en las caras de todos los berlineses, sobre todo jóvenes que no habían pisado nunca el Berlín occidental, atravesaban sorprendidos, mirando las calles, mirando las luces, mirando los letreros, cuidando muchísimo las tiendas de automóviles y viendo todo ese esplendor”.

Más de 25 años de todo noticias

“Hablaremos o informaremos, mejor dicho, de todo aquello ocurre en el ámbito internacional, en el político, en el económico, en el cultural, en el social”, así lo contaba el periodista de RNE en Radio 5 sobre lo que podían esperar los oyentes en aquella incipiente emisión de la emisora todo noticias. Cuando cumplió 25 años, Documentos RNE dedicó un programa a repasar su historia. “Naturalmente, la información sindical. Nada que tenga interés, por supuesto, estará ausente de la programación de Radio 5. La información, no sé, de aspectos de la vida tan importantes como son hoy la ecología. No hablemos, por supuesto, del deporte. No hablemos de los problemas que puedan despertar interés en la audiencia, como son asuntos relacionados con la vivienda, con la educación o la salud”.